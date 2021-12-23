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TIMETURK / GENEL / Ali Rıza Y. kimdir? Öğretmen Ali Rıza Y. tutuklandı mı?

Ali Rıza Y. kimdir? Öğretmen Ali Rıza Y. tutuklandı mı?

Öğretmen şiddetinin en korkunçlarından bir tanesi Aksaray'da, bir ortaokulda yaşandı. Ali Rıza Y. adlı öğretmen koridora çıkardığı öğrenciyi vahşice dövdü. Küçük öğrenciyi başka bir öğretmen gelip kurtardı. Olay sosyal medyada da oldukça çok konuşuldu. #AliRızaYTutuklansın etiketi ile binlerce mesaj atıldı. Ali Rıza Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken öğretmen Ali Rıza Y derslerden el çektirildi.

32 Dakika Önce
2021-12-23 09:52:51
Ali Rıza Y. kimdir? Öğretmen Ali Rıza Y. tutuklandı mı?

Ali Rıza Y. kimdir? Öğretmen Ali Rıza Y. tutuklandı mı? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal medyaya ve basına yansıyan darp görüntüleri izleyenlerin içini sızlattı. Sözde öğretmen bir çocuğu vahşice dövdü. Olay Aksaray'da, bir ortaokulda yaşandı. Ali Rıza Y. adlı öğretmen koridora çıkardığı öğrencisini acımasızca darp etti. Küçük öğrenciyi başka bir öğretmen gelip kurtardı. Olay sosyal medyada da oldukça çok konuşuldu. #AliRızaYTutuklansın etiketi ile binlerce mesaj atıldı. Ali Rıza Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken öğretmen Ali Rıza Y derslerden el çektirildi. Peki Öğretmen Ali Rıza Y. kimdir?

Ali Rıza Y. kimdir?

Aksaray'da bir okulda görevli olan sözde öğretmen Ali Rıza Y. öğrencisini vahşice dövdü. Diğer öğretmen tarafından kurtarılan küçük çocuk hastaneden darp raporu aldı.

14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Oayın görüntüleri henüz yeni basına yansıdı.

Oğlunun uğradığı şiddet sonucu 10 gün iş göremez raporu verildiğini belirten baba Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, ''T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk'' dedi. Ali Rıza Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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