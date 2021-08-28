Ali Öztürk hayatı ve biyografisi | Ali Öztürk kimdir? Ali Öztürk nereli, kaç yaşında? 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki temsilcilerimizden bir bir altın madalya haberi geliyor. Son olarak masa tenisinde Ali Öztürk bronz madalya kazandı. Son paralimpik şampiyonu Çinli Ningning Cao'ya mağlup olan Ali Öztürk kariyerinde bireyselde ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

Ali Öztürk hayatı ve biyografisi | Ali Öztürk kimdir? Ali Öztürk nereli, kaç yaşında? 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki temsilcilerimizden bir bir altın madalya haberi geliyor. Son olarak masa tenisinde Ali Öztürk bronz madalya kazandı. Son paralimpik şampiyonu Çinli Ningning Cao'ya mağlup olan Ali Öztürk kariyerinde bireyselde ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sprocularımız Türkiye'ye sevinç yaşatıyor. Masa tenisinde erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk 2016 Rio'da altın madalya alan Çinli raket Ningning Cao'ya elendi. Bu mağlubiyet ile Ali Öztürk bronz madalyayı elde etti.

Ali Öztürk kimdir?

Ali Öztürk 1 Nisan 1993 yılında dünyaya geldi.

Ali Öztürk 4. sınıf ve Paralimpik bir Türk para masa tenisi oyuncusu.

Doğuştan kas erimesi hastalığı olan Ali Öztürk, Trabzon doğumlu.

2009 dan bu yana milli formayı giyen Ali, dünya sıralamasında kendi klasında 2. sırada. Ağabeyi Abdullah Öztürk gibi Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Ali Öztürk Gazi Üniversitesi BESYO öğrencisidir.

Rio Paralimpik Oyunları'nda Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler ile 4. Class da bronz madalya maçına çıkarak kaybeden dünya şampiyonu ünvanlı sporcumuz Nesim Turan'dan oluşan 4-5 Class takımımız, bronz madalya alma başarısı gösterdi.

2014 yılında Çin'in Pekin kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda C5 Takımı etkinliğinde kardeşi Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ile birlikte gümüş madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen 2016 Lignano Master Open'da Team C4 etkinliğinde takım arkadaşları Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ile altın madalya aldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Paralimpik Oyunları'nda C4-5 Takımı etkinliğinde Abdullah Öztürk ve takım arkadaşı Nesim Turan ile birlikte bronz madalya kazandı.

Ali Öztürk 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

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