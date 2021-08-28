DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kripto parada yeni furya!
Bakan Koca'dan vaka sayıları artan 10 şehre uyarı
Fukuyama'ya göre Amerikan küstahlığının zirvesi
3600 ek gösterge maaşlara etkisi | 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelir?
Bakan Özer'den ''6 Eylül'' açıklaması: Önceliğimiz okulları açık tutmak
Taliban uyuşturucuya savaş açtı
Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden 32'si serbest bırakıldı
TMSF, Aynes Gıda’yı satışa çıkardı
Prof. Dr. Henry: Lütfen Türk mutfağını koruyun, bırakmayın
Piyasaların gözü kulağı, Jackson Hole sonrası istihdam verilerinde
'Dolarda fay hattı kırıldı, dalga Türkiye'ye kıyıya doğru yaklaştıkça büyüyecek'
Ali Öztürk kimdir? Ali Öztürk nereli, kaç yaşında?
Hatay'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Kazakistan’da ulusal yas ilan edildi
TMSF, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

TIMETURK / GENEL / Ali Öztürk kimdir? Ali Öztürk nereli, kaç yaşında?

Ali Öztürk kimdir? Ali Öztürk nereli, kaç yaşında?

Ali Öztürk hayatı ve biyografisi | Ali Öztürk kimdir? Ali Öztürk nereli, kaç yaşında? 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki temsilcilerimizden bir bir altın madalya haberi geliyor. Son olarak masa tenisinde Ali Öztürk bronz madalya kazandı. Son paralimpik şampiyonu Çinli Ningning Cao'ya mağlup olan Ali Öztürk kariyerinde bireyselde ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

2 Saat Önce
2021-08-28 10:00:06
Ali Öztürk kimdir? Ali Öztürk nereli, kaç yaşında?

Ali Öztürk hayatı ve biyografisi | Ali Öztürk kimdir? Ali Öztürk nereli, kaç yaşında? 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki temsilcilerimizden bir bir altın madalya haberi geliyor. Son olarak masa tenisinde Ali Öztürk bronz madalya kazandı. Son paralimpik şampiyonu Çinli Ningning Cao'ya mağlup olan Ali Öztürk kariyerinde bireyselde ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sprocularımız Türkiye'ye sevinç yaşatıyor. Masa tenisinde erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk 2016 Rio'da altın madalya alan Çinli raket Ningning Cao'ya elendi. Bu mağlubiyet ile Ali Öztürk bronz madalyayı elde etti.

Ali Öztürk kimdir?

Ali Öztürk 1 Nisan 1993 yılında dünyaya geldi.

Ali Öztürk 4. sınıf ve Paralimpik bir Türk para masa tenisi oyuncusu.

Doğuştan kas erimesi hastalığı olan Ali Öztürk, Trabzon doğumlu.

2009 dan bu yana milli formayı giyen Ali, dünya sıralamasında kendi klasında 2. sırada. Ağabeyi Abdullah Öztürk gibi Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Ali Öztürk Gazi Üniversitesi BESYO öğrencisidir.

Rio Paralimpik Oyunları'nda Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler ile 4. Class da bronz madalya maçına çıkarak kaybeden dünya şampiyonu ünvanlı sporcumuz Nesim Turan'dan oluşan 4-5 Class takımımız, bronz madalya alma başarısı gösterdi.

2014 yılında Çin'in Pekin kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda C5 Takımı etkinliğinde kardeşi Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ile birlikte gümüş madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen 2016 Lignano Master Open'da Team C4 etkinliğinde takım arkadaşları Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ile altın madalya aldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Paralimpik Oyunları'nda C4-5 Takımı etkinliğinde Abdullah Öztürk ve takım arkadaşı Nesim Turan ile birlikte bronz madalya kazandı.

Ali Öztürk 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş