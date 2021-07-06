Ali Murat Alatepe kimdir? Ali Murat Alatepe nereli kaç yaşında? Ali Murat Alatepe'nin kim olduğu internette son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. Emlak değerleme ve yatırım uzmanı olan Ali Murat Alatepe 20 Aralık 2017 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. İşte Ali Murat Alatepe'nin hayatı ve biyografisi...

Ali Murat Alatepe kimdir? Ali Murat Alatepe nereli kaç yaşında? Ali Murat Alatepe'nin kim olduğu internette son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. Emlak değerleme ve yatırım uzmanı olan Ali Murat Alatepe 20 Aralık 2017 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. İşte Ali Murat Alatepe'nin hayatı ve biyografisi...

Son zamanlarda internette Ali Murat Alatepe'nin kim olduğu oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Erzurum doğumlu olan Ali Murat Alatepe iktisatçı, emlak değerleme ve yatırım uzmanı, spor yöneticisi, kamu yöneticisidir. Ali Murat Alatepe 20 Aralık 2017 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. Ali Murat Alatepe'nin hayatı ve kim olduğuna dair detaylar haberimizde olacak...

Ali Murat Alatepe kimdir?

Ali Murat Alatepe 1966 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Ali Murat Alatepe eğitimine Erzurum ve Ankara da çeşitli okullarda sürdürdü.

İktisatçı, emlak değerleme ve yatırım uzmanı, spor yöneticisi, kamu yöneticisi, Esenyurt Belediye Başkanı. 1966, Erzurum merkez doğumlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü mezunu. İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi 4'üncü sınıfta eğitimine devam ediyor. Emlak değerleme ve yatırım uzmanıdır.

2004 yılından beri AK Parti'de siyaset yapıyor, partinin çeşitli kademelerinde Birim Başkanı, 2006-2016 arası seçim ve referandumlarda SKM Başkanı ve Başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2 dönemdir Meclis Üyesi olan Alatepe, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi. İBB Halkla ilişkiler Komisyonu Başkan Vekili. Kızılay ve İlim Yayma Cemiyeti kurucu Başkan Yardımcısı. 11 yıldır Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Alatepe, 10 yıldır Kıraç Spor Kulübü başkanı olarak görev yapıyor.

Necmi Kadıoğlu'nun istifa etmesinin ardından boşalan Esenyurt Belediye Başkanlığına, 20 Aralık 2017 günü yapılan oylamada AK Parti'nin adayı Ali Murat Alatepe seçildi. Alatepe, oylamaya katılan 33 kişiden 32'sinin oyunu aldı.

Ali Murat Alatepe evlidir ve 3 çocuğu var.

Ali Murat Alatepe 54 yaşındadır.

Ali Murat Alatepe aslen Erzurumludur.

Ali Murat Alatepe siysetçi ve emlak uzmanıdır.

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