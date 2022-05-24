Ali Koç'un kaç çocuğu var? Ali Koç'un kızı kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un özel hayatı merak edilirken, eşinin hayatı ve çocuğu olup olmadığı araştırılıyor. İşte Ali Koç hakkında tüm detaylı bilgiler.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un özel hayatı ve biyografisi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda Ali Koç hakkında bilinmeyen tüm detayları verirken eşi hakkında bazı bilgiler hazırladık.

Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Ali Koç, Nevbahar Koç ile evli. 2005 yılında Nevbahar Demirağ ile hayatına giren Ali Koç'un Leyla Koç ve Kerim Rahmi Koç adında iki çocuğu var.

Ali Koç, Amerika'da eğitim aldığı sırada Nevbahar Demirağ ile tanışmış ve bir süre birlikte olduktan sonra 2005 yılında Nevbahar Demirağ ile evlenmiştir.

Ali Koç'un aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Nevbahar Demirağ, magazin ve cemiyet hayatından uzakta yaşamayı tercih etmiştir. 1970 yılında Türkiye güzeli seçilen Afet Tuğbay ile AND Film'in patronu Turgut Demirağ'ın kızı olan Nevbahar Koç, ilkokuldan üniversite eğitimine kadar Amerika'da yaşamıştır.