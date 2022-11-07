Ali Koç'un ayağına ne oldu? Parmağı neden kırıldı?

Ali Koç'un ayağına ne oldu? Parmağı neden kırıldı? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Ali Koç talihsiz bir kaza yaşadı. Spora olan tutkusuyla bilinen Ali Koç yakın çevresiyle yaptığı bir futbol maçında ayağından sakatlandı. Ali Koç'un parmağı kırıldığı öğrenildi.