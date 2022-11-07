Ali Koç'un ayağına ne oldu? Parmağı neden kırıldı?
Ali Koç'un ayağına ne oldu? Parmağı neden kırıldı? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Ali Koç talihsiz bir kaza yaşadı. Spora olan tutkusuyla bilinen Ali Koç yakın çevresiyle yaptığı bir futbol maçında ayağından sakatlandı. Ali Koç'un parmağı kırıldığı öğrenildi.
2022-11-07 18:15:09
Ali Koç'un ayağına ne oldu?
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç yakın çevresiyle maç yaparken talihsiz bir kaza nedeniyle ayak parmağını kırdı.
Parmağı neden kırıldı?
Ali Koç'un ayak parmağında kırık meydana geldi. Ayağına atel takıldı. Ali Koç ayak parmağında meydana gelen kırığa rağmen Konya'da dernek organizasyonuna katılarak sarı lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.
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