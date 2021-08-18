Çöpçüler Kralı filmindeki rolü ile hafızalara kazınan Ali İnce'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Yeşilçam'da bir çok filmde rol alan Ali İnce kimdir? Ali İnce hangi filmlerde oynadı?

Çöpçüler Kralı filmindeki rolü ile hafızalara kazınan Ali İnce'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Yeşilçam'da bir çok filmde rol alan Ali İnce Ali İnce kimdir? Ali İnce hangi filmlerde oynadı?

Yeşilçam'ın usta oyuncu Ali İnce, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı filmlerinde ve Kemal Sunal filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz Ali İnce hafızalara Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda'nın kardeşlerinden boyacı rolü ile kazınmıştı.

ALİ İNCE KİMDİR?

Ali İnce Yeşilçam'ıne emektar oyuncularından biridir.

Ali İnce 1 Ocak 1959'da doğdu.

İnce aynı zamanda birçok filmde 'set amiri' olarak görev almıştır.

ALİ İNCE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1977 Yılında Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda'nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandırmıştır.

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinde de rol alan İnci, Ortadirek Şaban filminde (karate yapan kişi), 1984 yapımı Zavallılar filminde (Kumarbaz), 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde (Hasan Karakteri) ve son olarak 1999 yılında Veliler Serdarı filminde (Çoban) karakterlerini canlandırmıştır.

YEŞİLÇAM NEDİR?

Türk sineması veya Türkiye sineması (Yeşilçam olarak da bilinir), Türkiye'deki film endüstrisine dair faaliyetleri ve sinema kültürünü kapsamaktadır. Türkiye'de sinemanın geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. Başlangıç tarihi tam olarak bilinmese de Anadolu'ya sinemanın gelişinin II. Abdülhamit döneminde gerçekleştiği varsayılmaktadır. İlk toplu film gösterimi ise 1896 - 1897 yılları arasında Sigmund Weinberg tarafından İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. İlk toplu gösterilen film ise Lumière Kardeşler yapımı Bir Trenin La Ciotat Garı'na Gelişi (L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat) filmi olmuştur. Bu tarihten, 14 Kasım 1914 yılına kadar da özellikle Lumière Kardeşler'in yaptığı filmler başta olmak üzere yabancı yapım filmler gösterilmiştir.[

1914 yılına gelindiğinde İstanbul'da bugünkü Yeşilköy yakınlarında bulunan Ayastefanos Rus Abidesi'nin yıkılması kararlaştırılmış ve bunu da bir filme çekme fikri ortaya çıkmıştır. Bu fikir ile birlikte Avusturya'dan bir film ekibi davet edilmiş daha sonra ise bu filmi bir Türk'ün çekmesi şartı ortaya atılmıştır. Bu iş için de o sıralarda Osmanlı ordusunda görevli olan Fuat Uzkınay uygun görülmüş ve Avusturyalı film ekibi tarafından Fuat Uzkınay'a filmi nasıl çekmesi gerektiği öğretilmiştir. Kısa bir eğitimin ardından, 4 Kasım 1914 günü Fuat Uzkınay tarafından çekilen Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı filmi, bir Türk'ün çektiği ilk film olmuştur. Bu gelişme sonrası Enver Paşa'nın direktifleri doğrultusunda Almanya'daki "Ordu Sinema Kolu"ndan esinlenilerek 1915 yılında Merkez Ordu Sinema Dairesi kurulmuş ve bu kurum, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye sinema tarihinin ilk resmî sinema kurumu olmuştur.

1922 yılına gelindiğinde ise Türkiye'nin ilk özel film şirketi olan Kemal Film, Kemal Seden tarafından İstanbul'da kurulmuştur.

Günümüzde ise Türkiye sineması, ulusal ve uluslararası birçok yapım şirketinin yer aldığı, yılda ortalama 100 filmin üretildiği bir sinema pazarı hâline gelmiştir.[7] Türkiye, 2016 verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında yerli yapım film üretiminde sekizinci sırada yer almaktadır. Yine aynı verilere göre de seyirci sayısı bakımından yedinci, hasılat bakımından sekizinci sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye sineması Avrupa genelinde en çok sinema salonu ve perdesi barındıran yedinci ülke konumundadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.