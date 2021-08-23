Ali İhsan Su kimdir? Mersin Valisi Ali İhsan Su nereli, kaç yaşında? Mersin Valisi kim? Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. 1959 yılında Konya'da dünyaya gelen Ali İhsan Su bir çok mülki idari amirliği görevinde bulunmuştur. Daha önce Düzce Valisi olan ardından da Şırnak Valisi olarak atanan Ali İhsan Su Mersin Valiliği’ne atandı. İşte Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun hayatı ve biyografisi...

Ali İhsan Su kimdir? Mersin Valisi Ali İhsan Su nereli, kaç yaşında? Mersin Valisi kim? Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. 1959 yılında Konya'da dünyaya gelen Ali İhsan Su bir çok mülki idari amirliği görevinde bulunmuştur. Daha önce Düzce Valisi olan ardından da Şırnak Valisi olarak atanan Ali İhsan Su Mersin Valiliği'ne atandı. İşte Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun hayatı ve biyografisi...

Ali İhsan Su kimdir?

Mersin Valisi Ali İhsan Su 1959 yılında Konya'da dünyaya geldi.

Ali İhsan Su 62 yaşındadır.

İlk, orta ve lise ğitimini Konya'da tamamlayan Ali İhsan Su ünivrsite eğitimi için İstanbul'a gitti.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında mezun olan Ali İhsan Su master eğitimini bitirdikten sonra 1988 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.

Bitlis-Ahlat İlçesi Kaymakam Vekilliği yapan Ali İhsan SU, 76. dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek, kurucu kaymakam olarak Ankara-Evren İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır. Evren İlçesinin İlk Kaymakamı olarak İlçe kuruluşunu tamamlamıştır.

Daha sonra Diyarbakır-Çermik İlçesi Kaymakamlığı, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Afyon-Çay İlçesi Kaymakamlığı, Bilecik-Söğüt İlçesi Kaymakamlığı, Samsun-Terme İlçesi Kaymakamlığı, Hatay-İskenderun Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur.

1989 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllık süre ile İngiltere'ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen Ali İhsan SU, Valilik düzeyinde birçok takdir ve teşekkür belgesi almış olup, ayrıca çalıştığı İl ve İlçenin sivil toplum kuruluşlarından da çeşitli ödüller almıştır.

1985 yılında bitirdiği Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi dalında master yapmış ve Kamu Yönetimi Uzmanı unvanı almıştır.

İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu AB Fonları, Afet Yönetimi, İnsan Hakları, Sınır Mevzuatı, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Yerel Yönetim Reformları, Yönetim ve Denetim v.b. konularda hizmet içi eğitim kurslarına katılmış ve başarı ile tamamlamıştır.

2006 yılında kabul edilen '1700 Sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu'na eklenen ek 3.maddesine ve ilgili yönetmeliğin hükümlerine istinaden 'Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri' statüsüne yükselmiştir.



Ali İhsan Su kariyeri

04 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5197 sayılı Vali Atamaları Kararnamesiyle Düzce Valisi olarak atandı.

19 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7295 Sayılı Vali Atamaları Kararnamesiyle Şırnak Valisi olarak atandı.

21.06.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10458 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mersin Valiliği'ne atandı.

Valimiz Ali İhsan SU,evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

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