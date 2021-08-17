Ali Haydar Bozkurt kimdir? İş insanı Ali Haydar Bozkurt kaç yaşında, nereli? 6kıtada 30’u aşkın ülkede varlık gösteren Toyota Türkiye ve ALJ Holding A.Ş'nin İcra Kurulu Başkanı olan Ali Haydar Bozkurt'un kim olduğu internette sıkça araştırılıyor. İş insanı Ali Haydar Bozkurt Türk otomotiv endüstrisinde liderlik rollerinde bulunmuş ve binlerce kişiye istihdam sağlanmasına öncülük etmiştir. İşte Ali Haydar Bozkurt'un hayatı ve biyografisi...

Ali Haydar Bozkurt kimdir? İş insanı Ali Haydar Bozkurt kaç yaşında, nereli? 6kıtada 30'u aşkın ülkede varlık gösteren Toyota Türkiye ve ALJ Holding A.Ş'nin İcra Kurulu Başkanı olan Ali Haydar Bozkurt'un kim olduğu internette sıkça araştırılıyor. İş insanı Ali Haydar Bozkurt Türk otomotiv endüstrisinde liderlik rollerinde bulunmuş ve binlerce kişiye istihdam sağlanmasına öncülük etmiştir. İşte Ali Haydar Bozkurt'un hayatı ve biyografisi...

Ali Haydar Bozkurt kimdir?

Ali Haydar Bozkurt 1967 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Ali Haydar Bozkurt 54 yaşındadır.

Adana'da büyüyen Ali Haydar Bozkurt genç yaşda iş hayatına atılmıştır.

Daihatsu Genel Müdürlük görevini 35 yaşında alan Ali Haydar Bozkurt otomotiv sektöründe en genç Genel Müdür unvanını kazan isim oldu.

Ali Haydar Bozkurt 1945 yılında merhum Abdul Latif Jameel tarafından kurulan bağımsız uluslararası, aile şirketi ve çeşitli işletmelerden oluşan bir kolektif olan Abdul Latif Jameel'in bir parçası olan Toyota Türkiye ve ALJ Holding A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanıdır.

Sayın Bozkurt Türkiye'deki Abdul Latif Jameel operasyonlarının tümünün yanı sıra hem Toyota Lexus distribütörlüğü, çok markalı ikinci el araçlarişletmesini ve ödüllü bir tüketici finans işini yönetiyor.

Şu anki görevini üstlenmeden önce Sayın Bozkurt, Abdul Latif Jameel'in Türkiye'deki operasyonlarında bir dizi genel yönetim pozisyonunda ve Türk otomotiv endüstrisinde liderlik rollerinde bulunmuştur. Kendisi Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD, ulusal otomotiv distribütörleri derneği) Başkan Yardımcısıdır.

Ali Haydar Bozkurt, Çukurova Üniversitesi'nden İşletme Lisans derecesine sahiptir ve Türkçe ve İngilizce konuşmaktadır.

Abdul Latif Jameel'in ana faaliyet alanlarına ulaşım, mühendislik ve imalat, finansal hizmetler, arazi ve gayrimenkul, enerji ve çevre hizmetleri, tüketim ürünleri, reklam, medya ve sağlık hizmetleri dahildir. Merkezi MENAT bölgesinde bulunan Abdul Latif Jameel, Avrupa, Afrika, Asya ve Pasifik, Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsayan altı kıtada 30'u aşkın ülkede varlık göstermektedir. Şirket, 40'ı aşkın milletten yaklaşık 11.000 kişiyi istihdam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.