Ali Güney öldü mü? Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat mı etti? Ali Güney cenaze töreni ve mezarlığı

Ali Güney öldü mü? Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat mı etti? Yeşilçam'ın 'kötü adam'ı Ali Güney'den üzücü bir haber geldi. Ali Güney nasıl öldü, cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...