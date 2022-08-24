DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1393 ₺

EURO

18,0477 ₺

ALTIN

1.021,15 ₺

BİST

3.126,54 ₺

TIMETURK / GENEL / Ali Güney öldü mü? Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat mı etti? Ali Güney cenaze töreni ve mezarlığı

Ali Güney öldü mü? Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat mı etti? Ali Güney cenaze töreni ve mezarlığı

Ali Güney öldü mü? Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat mı etti? Yeşilçam'ın 'kötü adam'ı Ali Güney'den üzücü bir haber geldi. Ali Güney nasıl öldü, cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...

23 Dakika Önce
2022-08-24 11:27:03
Ali Güney öldü mü? Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat mı etti? Ali Güney cenaze töreni ve mezarlığı

Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat mı etti? Yeşilçam'ın 'kötü adam'ı Ali Güney'den üzücü bir haber geldi. Ali Güney nasıl öldü, cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...

Ali Güney öldü mü?

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 66 yaşındaki Ali Güney hayatını kaybetti. 3 gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Güney, Yeşilçam filmlerinin kötü karakterlerini canlandırıyordu. Oyuncunun ölüm haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay paylaştı.

Ali Güney'in rol aldığı filmler

Güney, Yağmurlu Gecede Gülperi (2015), Pişt (2014), Korkma (2012), Gece Yolcuları Recep ile Selena (2012) ve Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman (2012) gibi yapımlarda rol aldı.

Ali Güney cenaze töreni ve mezarlığı

Sevenleri tarafıdnan son yolculuğuna uğurlanacak olan Ali Güney'in cenaze töreni ve defnedilececği yer için bir açıklama henüz gelmedi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş