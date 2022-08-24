Ali Güney öldü mü? Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat mı etti? Ali Güney cenaze töreni ve mezarlığı
Ali Güney öldü mü? Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat mı etti? Yeşilçam'ın 'kötü adam'ı Ali Güney'den üzücü bir haber geldi. Ali Güney nasıl öldü, cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...
2022-08-24 11:27:03
Yeşilçam oyuncusu Ali Güney vefat mı etti? Yeşilçam'ın 'kötü adam'ı Ali Güney'den üzücü bir haber geldi. Ali Güney nasıl öldü, cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...
Ali Güney öldü mü?
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 66 yaşındaki Ali Güney hayatını kaybetti. 3 gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Güney, Yeşilçam filmlerinin kötü karakterlerini canlandırıyordu. Oyuncunun ölüm haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay paylaştı.
Ali Güney'in rol aldığı filmler
Güney, Yağmurlu Gecede Gülperi (2015), Pişt (2014), Korkma (2012), Gece Yolcuları Recep ile Selena (2012) ve Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman (2012) gibi yapımlarda rol aldı.
Ali Güney cenaze töreni ve mezarlığı
Sevenleri tarafıdnan son yolculuğuna uğurlanacak olan Ali Güney'in cenaze töreni ve defnedilececği yer için bir açıklama henüz gelmedi.
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