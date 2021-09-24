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TIMETURK / GENEL / Ali Gücüm kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Gücüm'ün görevi neydi?

Ali Gücüm kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Gücüm'ün görevi neydi?

Ali Gücüm kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Gücüm'ün görevi neydi? Galatasaray'da puan kayıplarının şoku henüz atlatılamamışken kulüpten flaş istifa haberi geldi. Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ile birlikte göreve başlayan Sportif A.Ş. üyesi olan Ali Gücüm görevlerinden istifa etti. Fatih Terim ile yakın olduğu bilinen Ali Gücüm'ün istifa etmesi kulüpte şok etkisi yaptı.

1 Saat Önce
2021-09-24 10:58:59
Ali Gücüm kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Gücüm'ün görevi neydi?

Ali Gücüm kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Gücüm'ün görevi neydi? Galatasaray'da puan kayıplarının şoku henüz atlatılamamışken kulüpten flaş istifa haberi geldi. Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ile birlikte göreve başlayan Sportif A.Ş. üyesi olan Ali Gücüm görevlerinden istifa etti. Fatih Terim ile yakın olduğu bilinen Ali Gücüm'ün istifa etmesi kulüpte şok etkisi yaptı.

Galatasaray'ın yöneticilerinden Ali Gücüm'ün istifa ettiği öürenildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz." denildi.

Ali Gücüm kimdir?

Galatasaray Kulübü yöneticilerinden Ali Gücüm'ün kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ali gücüm hakkında falza bilgi bulunmuyor. Ancak Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

Ali Gücüm İstanbul Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Birebir marka iletişimi, depolama alanlarında faaliyet gösteren uluslararası firmalarda 25 yıldan fazla üst düzey yöneticilik yaptı.

Ali Gücüm Dijital Pazarlama alanında firma sahibi ve yatırımcı

Ali Gücüm'den istifa açıklaması

İstifa eden Ali Gücüm, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık. Kısmetse Pazar günü hocamız, teknik ekip ve oyuncularımızla da sarılarak ayrılacağız. Ayrılık kararım tamamen kişisel nedenlerledir. Lütfen kimsenin kişiler üzerinden Galatasaray'ımıza zarar vermesine izin vermeyelim. İnşallah bu yıl şampiyonluğumuzu hep birlikte o muhteşem taraftarımızla kutlayacağız." açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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