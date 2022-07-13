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Ali Erbaş'tan doktorları hedef alan imam ile ilgili ilk açıklama

Diyanet İşleri Ali Erbaş, Konya Kayalar Camisi’nin imamı Ahmet Gür’ün doktorları hedef alması hakkında açıklamada bulundu.

4 Saat Önce
2022-07-13 08:28:39
Ali Erbaş'tan doktorları hedef alan imam ile ilgili ilk açıklama

Doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede öldürülmesinin ardından, grev yapan doktorları hedef alan Konya Kayalar Camisi'nin imamı Ahmet Gür, açığa alındı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk yaşananları Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a sordu. Ali Erbaş'ın hem olana hem de imamın sözlerine üzüldüğünü ifade eden Erbaş, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

Konya'daki olay bizi çok üzdü. Cuma günü minberden oldukça üzücü ve minbere yakışmayan bir konuşma yapan imam ile ilgili aynı gün soruşturma başlattık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gereği neyse yapılacaktır.”

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