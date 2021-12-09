Ali Edizer kimdir? Doktor Ali Edizer nereli kaç yaşında?

Ali Edizer kimdir? Ali Edizer görevine döndü mü? Doktor Ali Edizer nereli kaç yaşında? GATA’da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken 'İkinci eşi de alın” çağrısında bulunan Ali Edizel'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ali Edizer'in açıklamalarının ardından Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ndeki grevinden alınan Dr. Ali Edizer, Güdül İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderilmişti.

Ali Edizer kimdir? Ali Edizer görevine döndü mü? Doktor Ali Edizer nereli kaç yaşında? GATA'da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken "İkinci eşi de alın” çağrısında bulunan Ali Edizel'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ali Edizer'in açıklamalarının ardından Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ndeki grevinden alınan Dr. Ali Edizer, Güdül İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderilmişti.

Eski adıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ali Edizer sosyal medayada yaptığı açıklamada "Neden boşanıyorsunuz? Allah size ruhsat vermiş bir tane daha alın" demişti. Bu açıklamanın ardından Ali Edizer görevinden alınmıştı.

Ali Edizer kimdir?

Ali Edizer 1964 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi.

Lise eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kazanan ve bu gölümü bitiren Ali Edizer yüksek lisansını ise THK Üniversitesi'nde yaptı.

Ali Edizer kariyerine 1992 yılında Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi olarak başladı.

1996-1997 yıllarında Hakkari Çukurca'da askerlik görevini yerine getiren Edizer, 1999'da Kayseri İl Sağlık Müdürü Yardımcısı oldu.

2009'da Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olan Edizer, 2010 ve 2011 yıllarında ise SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı olarak görevine devam etti.

2012'de Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdür olan Edizer, 2016-2018 yılları arasında ise Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev aldı.

Ali Edizer sosyal medyadan yaptığı açıklamaların ardından Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer, 2018 yılında sözleşmesi feshedilerek görevinden alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.