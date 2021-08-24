Ali Çardakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre orgeneral oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında Halis Zafer Koç korgeneral olurken, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti. Peki Ali Çardakçı kimdir? Orgeneral Ali Çardakçı nereli, kaç yaşında? İşte Orgeneral Ali Çardakçı'ının hayatı ve biyografisi...

Ali Çardakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre orgeneral oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında Halis Zafer Koç korgeneral olurken, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti. Peki Ali Çardakçı kimdir? Orgeneral Ali Çardakçı nereli, kaç yaşında? İşte Orgeneral Ali Çardakçı'ının hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama karaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bir çok isim terfi etti , bir çok isim de emekliliğe sevk edildi. Atama kararlarında Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Ali Çardakçı orgeneral ve Halis Zafer Koç korgeneral olurken, Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti. Peki Ali Çardakçı kimdir? Orgeneral Ali Çardakçı nereli, kaç yaşında?

Ali Çardakçı kimdir?

Ali Çardakçı 1963'de Adana'da dünyaya geldi. Adana'nın Karaisalı ilçesi Karakılıç köyünde dünyaya gelen Ali Çardakçı ilk, orta ve lsie eğitimini Adana'da tamamladı.

Ali Çardakçı 1984 yılında Kara Harp okulundan mezun oldu.

Ali Çardakçı 58 yaşındadır.

15 Temmuz hain darbe girişimine direnen Ali Çardakçı Tunceli Jandarma Bölge Komutanı iken tankların Keban Barajından feribotla Elazığ'a geçirilmesini engellemişti.

Ali Çardakçı, 1985 yılında Piyade Okulu, 1986 yılında J.Subay okulundaki eğitim ve öğrenimini tamamlamayı müteakip sırasıyla;

1986-1987 yılları arasında Serinyol 121'inci J.Eğt.A.K.lığı emrinde Takım K.lığı, 1987-1988 yılları arasında Oğuzeli 3'üncü J.Snr.Tb.K.lığında 10'uncu Bl.K.lığı,1988-1989 yılları arasında Kilis 2'nci Hudut Tb.K.lığında 7'nci Hudut Bl.K.lığı,

1989-1991 yılları arasında Batman-Gercüş İlçe J.K.lığı, 1991-1994 yılları arasında Kastamonu-Taşköprü İlçe J.K.lığı görevlerinde bulunmuş, 1996 yılında Kara Harp Akademisinden Kurmay Subay olarak mezun olmuştur.

1996-1997 yılları arasında Giresun J.Blg.K.lığında Hrk. ve Asyş.Ş.Md.lüğü, 1997-1999 yılları arasında J.Gn.K.Lığı Gn.Pl.ve P. Bşk.lığında Proje Subayı ve Ş.Md.lüğü,1999-2001 yılları arasında Şırnak 23'üncü J.Snr. Tüm.K.lığında Hrk. ve Eğt. Ş. Md.lüğü,

2001-2004 yılları arasında J.Gn.K.lığı Dent.Bşk.lığında Sekreterlik, 2004-2006 yılları arasında Kastamonu J.Blg.K.lığı Kur. Bşk.lığı,

2006-2007 yılları arasında Şenoba Tak.J.Snr.A.K.lığı, 2007-2008 Yılları Arasında Beytüşşebap Tak.J.Komd.A.K.lığı, 2008-2010 yılları arasında ise Denizli İl J.K.lığı görevlerini yürütmüştür.

30.08.2010 tarihi itibarıyla Tuğgeneralliğe terfi ederek Zonguldak 3'üncü J.Eğt.Tug.K.lığı görevini yürütmüş, 2011 yılı Yüksek Askeri Şura kararıyla Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığına atanmıştır.

2014 yılı Yüksek Askeri Şura kararıyla Tümgeneralliğe terfi etmiş ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına atanmıştır.

03 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı İçişleri Bakanlığına ait atama kararıyla J.Gn.K.lığı Asayiş Başkanlığına atanmıştır.

İçişleri Bakanlığının 21 Temmuz 2017 tarihli, 2017/286 Karar sayısı ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atanan Korgeneral Ali ÇARDAKCI, bayan Safiye ÇARDAKCI ile evli olup, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Ali Çardakçı Orgeneral rütbesine terfi etmiştir.

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