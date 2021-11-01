Ali Burak Ceylan kimdir?

Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken 1991 doğumlu Ali Burak Ceylan'ı sizler için araştırdık...



Ali Burak Ceylan, . Bir abisi ve bir ablası vardır. Ali Burak Ceylan 14- 16 yaşlarında Demir sporda Başarılı bir güreşçiydi. Geçirdiği rahatsızlık yüzünden Güreşi bıraktı ve daha sonra binicilik sporuna başladı. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nde tamamlamıştır. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi gördü. Bedensel ve zihinsel engelli vatandaşlarımıza atla terapi ve rehabilitasyon çalışmaları yaptı.

Ali Burak Ceylan, 26 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Bir abisi ve bir ablası olan Ceylan, 14 yaşında Demir Spor'da güreşçi olarak yer aldı. Fakat daha sonra bir rahatsızlık geçiren Ceylan güreşi bırakmak zorunda kaldı ve rotasını binicilik sporuna çevirdi. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nde tamamlayan Ceylan, bedensel ve zihinsel engele sahip kişilere atla terapi ve rehabilitasyon çalışmaları yaptı.

Ali Burak Ceylan, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi gördü. 2014 senesinde “Diriliş Ertuğrul” dizisinde birkaç bölüm at binme sahnelerinde rol aldı. 2015 senesinde yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, başrolünde Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı "Kara Sevda" dizisi ile oyunculuğa ilk adımı attı.

2017 senesinde yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği "Kalp Atışı" isimli dizide Oğuz karakterini canlandırdı. Aynı dizide Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Ege Kökenli, Fatih Dönmez, Hakan Gerçek gibi isimler de rol alıyordu.

Ali Burak Ceylan şu an Benim Hayatım isimli televizyon dizisinde Ufuk karakterini canlandırmaktadır. Ceylan'ın canlandırdığı Ufuk Harisoğlu karakteri Harisoğlu Holding'in tek varisidir. Çapkın ve başına buyruk bir delikanlı olan Ufuk, babasının ismi altında ezilmiştir. Bu yaşadığı ezilmenin acısını ise kadınlardan çıkarmaktadır ve çoğu zaman kontrolünü kaybetmektedir. Yaşadığı platonik aşk yüzünden ise saplantılı bir adama dönüşür.

Filmleri ve Dizileri:



2021 senesi - Benim Hayatım (Ufuk Harisoğlu) (TV Dizisi)

2017 senesi - Kalp Atışı (Oğuz Dağçakrak) (TV Dizisi)

2016 senesi - Reis (Korhan) (Sinema Filmi)

2015 - 2016 seneleri- Kara Sevda (Tufan Kaner) (TV Dizisi)

2014 senesi - Diriliş Ertuğrul (TV Dizisi)

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