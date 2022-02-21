Ali Babacan'ın eşi kimdir? Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan kim, nereli, kaç yaşında? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan siyasi çalışmalarına devam ederken bir yandan da ailesi ile de vakit geçirmeye çalışıyor. Aile yaşamına önem veren Ali Babacan sık sık eşi Ülkü Zeynep Babacan ve çocukları ile vakit geçiriyor. Ali Babacan sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında eşi ile sahilde yaptığı yürüyüşü paylaştı.

Daha önce AK Parti'den siyaset yaapan Ali Babacan daha DEVA Partisi'ni kurarak ssiyaset yaşantısına yeni bir yol çizdi. Ali Babacan uzun süre AK Parti hükümetinde ekonominden sorumlu devlet bakanlığı görevini yürütmüştü. DEVA Partisi ile hükümetin ekeonomi politiklarını eleştiren Ali Babacan aile yantısına önem veren biri. Sık sık çocukları ve eşi Zeynep Babacan'a vakit ayıran Ali Babacan ailenin önemini her defasında vurguluyor.

Ali Babacan'ın eşi kimdir?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan Ülkü Zeynep Babacan ile evlidir. Ülkü Zeynep Babacan ile mutlu bir evliliği bulunan Ali Babacan ayırıca 3 çocuk babasıdır. Babacan ailesinin çocuklarının isimleri Kerem Babacan, Dilara Babacan ve Hilmi Emir Babacan. Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan'ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. İkilinin tanışmaları da bu şekilde oldu.

Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan kim?

Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunudur.

Ali Babacan ise aslen Ankara Şereflikoçhisar'lı. Ali Babacan üniversite eğitimini ODTÜ'de tamamladı. Ardından yurt dışına eğitim için giden Ali Babacan yurda döndüğünde kardeşleri onu Ülkü Zeynep Babacan ile tanıştırdı. Zeynep Babacan eşi Ali Babacan ile evlenene kadar başı açıktı. Evlendikten sonra örtündü. Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan'ın 3 çocukları var.

Pakistanlı yazar Muhammed Hamidullah'ın bir kitabını “Hz. Muhammed'in Hayatı” ismiyle İngilizce'den Türkçe'ye çeviren Babacan araştırmalarına devam ediyor.

Ülkü Zeynep Babacan tesettüre girmesini şöyle anlatıyor:

"Ben Atatürkçü bir okulda yetişmiş, kendi dini inançlarını yaşamaya çalışan Müslüman bir Türk kızıyım. Örtünmeye kendi irade ve isteğimle lise sonda karar verdim ama, elbette bunu orada uygulayamazdım. Ankara Koleji'nden sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nü örtülü olarak bitirdim. Ailemde benden başka örtülü yoktu, belki de onun için bu konuda beni desteklemedi. O zamanlar iki arada kalmıştım, bir yanda kolej ortamı, öbür tarafta okuduğum kitaplar, Allah'ın emri. Kendi kendime; 'Örtünürsem isteğim gibi yaşayacağım, iç huzurum olacak, aksi halde hayatım çok farklı bir yöne de gidebilir' deyip kararımı verdim.Başımdaki türban siyasi bir simge değil. Ayrıca bu amaçla örtünen bir kişiye de bugüne kadar hiç rastlamadım. Bazıları yobaz görünüşlü, bağnaz olabilir ama, bunu bütün başını kapatanlara mal etmemek lazım." .