Ali Babacan’dan HDP’ye geçmiş olsun telefonu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da HDP Bahçelievler ilçe binasına yapılan saldırının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda, HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir kişinin ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiğinin bildirildiği kaydedildi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin M.E.S isimli şüpheliyi gözaltına aldığı ve 2 kurusıkı tabanca ile 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.