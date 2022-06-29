Ali Ağaoğlu sağlık durumu son dakika | Ali Ağaoğlu nasıl? Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Ağaoğlu İnşaat'ın sahibi ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ali Ağaoğlu Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin en zengin insanlarından olan Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. 68 yaşındaki ünlü iş adamı Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ali Ağaoğlu sağlık durumu

Ali Ağaoğlu'nun hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumuna dair hastaeden ve yakınlarından açıklama bekleniyor.

Ali Ağaoğlu kimdir?

Ali İbrahim Ağaoğlu (3 Mart 1954, Of, Trabzon), Türk müteahhit ve iş insanı. Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakmıştır. 2017 itibarıyla 1 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 27. insanıdır.

Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990'lı yılların sonlarında başladığı “My” konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes'in 2012 yılında yayınladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 10. sırada yer aldı. Mart 2013 itibarıyla Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8., dünyanın ise 527. en zengin iş adamıdır. Türkiye Vergi Rekortmeneleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.[5]