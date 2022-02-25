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Aleyna Çakır davasında flaş gelişme

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik suçlardan yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

15 Dakika Önce
2022-02-25 16:41:57
Aleyna Çakır davasında flaş gelişme

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik ‘konut dokunulmazlığını ihlal', ‘tehdit', ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve ‘bilişim sistemine usulsüz girme' suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Ankara'da ‘Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i, ölümünden önce döverek bayıltan Ümitcan Uygun için 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açılmıştı.

Uygun, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “tehdit” “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “bilişim sistemine usulsüz girme” suçlarından yargılandı. Toplamda 4 yıl 10 hapis cezası alan Ümitcan Uygun'a, mahkeme takdir indirimi uygulamadı.

Aynı zamanda, Esra Hankulu cinayetinde de yargılanan Ümitcan Uygun'un “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. .

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