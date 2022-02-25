Aleyna Çakır davasında flaş gelişme
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik suçlardan yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
2022-02-25 16:41:57
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik ‘konut dokunulmazlığını ihlal', ‘tehdit', ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve ‘bilişim sistemine usulsüz girme' suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
Ankara'da ‘Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i, ölümünden önce döverek bayıltan Ümitcan Uygun için 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açılmıştı.
Uygun, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “tehdit” “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “bilişim sistemine usulsüz girme” suçlarından yargılandı. Toplamda 4 yıl 10 hapis cezası alan Ümitcan Uygun'a, mahkeme takdir indirimi uygulamadı.
Aynı zamanda, Esra Hankulu cinayetinde de yargılanan Ümitcan Uygun'un “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. .
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