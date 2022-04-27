Aleyna Ağgül kimdir? Aleyna Ağgül'ün katilleri kimler? Gökhan Argın'a kaç yıl hapis cezası verildi? 18 yaşında olan Aleyna Betül Ağgül'ün cansız bedeni bulunmuştu. İntihar ederek yaşamına son veren Aleyna Ağgül 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bıraktı. Ekiplerin incelemesi sonucu genç kızın intihara sürüklendiği öğrenildi. Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen iş insanı Gökhan Argın'a müebbet hapis cezası verildi.

Aleyna Ağgül kimdir? Aleyna Ağgül'ün katilleri kimler? Gökhan Argın'a kaç yıl hapis cezası verildi? 18 yaşında olan Aleyna Betül Ağgül'ün cansız bedeni bulunmuştu. İntihar ederek yaşamına son veren Aleyna Ağgül "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bıraktı. Ekiplerin incelemesi sonucu genç kızın intihara sürüklendiği öğrenildi. Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen iş insanı Gökhan Argın'a müebbet hapis cezası verildi.

Aleyna Ağgül'ün intiher ederek yaşamına son vermesi ve ardında bıraktığı not ülke gündemine oturmuştu. Aleyna Ağgül hayatına son vermeden önce "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur." yazılı not bırakmıştı. Olay sonrası yapılan araştırmalarda Gökhan Argın'ın Aleyna Ağgül'ü intihara sürüklediği öğrenildi.

Aleyna Ağgül kimdir?

Aleyna Ağgül henüz hayatının baharındaydı. 18 yaşında olan Aleyna Ağgül'ün cansız bedeni Iğdır'da apartmanın önünde bulundu.,

Ölümünden hemen önce 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bıraktığı öğrenildi ve olayın detayı araştırıldı.

Aleyna Ağgül iddiaya göre, arkadaşlık yaptığı Göktürk A.'nın inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki babası Gökhan A., oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yaparak genç kızla birlikte oldu.

Yaşadıklarından sonra bunalıma giren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, "Ölümümden Gökhan A. sorumludur" yazılı bir not bırakarak intihar etti.

Gözaltına alınan baba Gökhan A. bir süre sonra serbest bırakılmış ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Gökhan Argın'a kaç yıl hapis cezası verildi?

Yapılan incelemeler ve yargılama sonundan Gökhan Argın'ın cezası belli oldu.

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül Ağgül'ün ölümüne ilişkin yargılanan iş adamı Gökhan Argın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Gökhan Argın, tutuklu bulunduğu Erzincan'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, ölen Aleyna Betül A'nın yakınları ile Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu heyeti de izledi.

Duruşmada, son sözü sorulan Gökhan Argın, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Argın'a TCK'nın 84/4. maddesinde düzenlenen ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar" hükmüne içeren "intihara yönlendirme" suçundan müebbet hepse çarptırıldı.

Sanığa "şantaj" suçundan 2 yıl hapis ile 10 bin lira para cezasının yanı sıra "yaralama" suçundan da 4 ay hapis cezası verildi.

Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz bu süreçte tüm hemşerilerimize, meslektaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür olayların bir daha ilimizde yaşanmaması adına davanın takipçisi olacağımızı bildiririz" dedi. .