Alevilere küfür eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından Alevilere yönelik aşağılayıcı ve hareket mahiyetinde sözler sarf eden Y.T. isimli kişinin bugün Kocaeli'de gözaltına alındığı açıklandı.

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Aleviler için ağır hakaretlerde bulunan ve iğrenç küfürler eden Yakup Tilki, sosyal medyada tepkilerin odak noktası haline gelmişti. Sosyal medyada gündem olan bu olayın ardından Yakup Tilki adlı şahsın Kocaeli'de yaşadığı ortaya çıkmış ve emniyet güçlerinin harekete geçmesi için #YakupTilkiTutuklansın etiketi açılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek” suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ardından da hakkında gözaltı kararı verilen Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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