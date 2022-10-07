Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı nedir? Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ne zaman kurulacak görevleri ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alevi inancına mensup vatandaşları ilgilendiren açıklamasını ''Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni''nde verdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını açıkladı.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı nedir? Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ne zaman kurulacak görevleri ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alevi inancına mensup vatandaşları ilgilendiren açıklamasını ''Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni''nde verdi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen ''Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni''nde konuştu. Erdoğan burada Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulacağını da açıkladı.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen milli birlik beraberlik çalışması kapsamında, 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, belediyelere, derneklere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimi yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Cemevlerinin aydınlatma içme kullanma suyu yapım onarım giderlerinin karşılanması imar planlarındaki yeri ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir."

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevleri ne?

Erdoğan açıklamasında şunlaro söyledi: "Alevi-Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, muhtarlara, belediyelere bağlı Cemevlerin tamamını yürütecektir. Hizmetlerden eğitim faaliyetlerine kadar bu kamu güvencesi desteği ve denetimiyle görevlendirilecektir. Alevi inancının önderlerine kadro da verilecek." .