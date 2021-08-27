Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Alev Alev dizisinin konusu nedir?

Yayınlandığı dönem oldukça popüler olan ve birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev dizisi, gerek oyuncu kadrosu gerek ise konusu ile dikkat çekmektedir. Alev Alev dizisinin hayranları dizi hakkında sosyal medya ve internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Alev Alev dizisinin konusu nedir? Alev Alev dizisinin oyuncuları kimlerdir? Alev Alev dizisi nerede çekilmiştir? Alev Alev dizisi hangi kanalda ve kaç bölüm yayınlanmıştır? Alev Alev dizisi yangın sahnesi nasıl çekilmiştir? Alev Alev dizisi Cemre kimdir?

Yayınlandığı dönem oldukça popüler olan ve birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev dizisi, gerek oyuncu kadrosu gerek ise konusu ile dikkat çekmektedir. Alev Alev dizisinin hayranları dizi hakkında sosyal medya ve internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Alev Alev dizisinin konusu nedir? Alev Alev dizisinin oyuncuları kimlerdir? Alev Alev dizisi nerede çekilmiştir? Alev Alev dizisi hangi kanalda ve kaç bölüm yayınlanmıştır? Alev Alev dizisi yangın sahnesi nasıl çekilmiştir? Alev Alev dizisi Cemre kimdir?

Show TV'de yayınlanan ve yayınlandığı günler izleyicileri ekran başına kilitleyen Alev Alev dizisi, özellikle hikayesi ile oldukça dikkat çekmektedir. Bir yangın sonrası hayatı değişen üç kadının hikayesini anlatan dizi, bu kadınların hayatlarında gerçekleşen olayları sunmaktadır. İşte tüm merak edilenleri ile Alev Alev dizisi…

Alev Alev dizisinin konusu nedir?

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev, bir yangın sonrası hayatı değişen üç kadını konu edinmektedir. Cemre karakterini canlandıran Demet Evgar, eski bir belediye başkanı ile evlidir. Bu belediye başkanı her ne kadar dışarıdan saygın, kibar ve neşeli gözükse de, ev içinde karısı Cemre'ye her daim fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan bir koca durumundadır. Bu şiddete dayanamayan Cemre, küçük kızı ile bu problemli ve şiddet dolu yaşamdan kaçmaya çalışmaktadırlar.

Rüya karakterini canlandıran Dilan Çiçek Denis ise oldukça zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Zengin bir ailenin kızı olduğu gibi avukatlıkta yapan Rüya, hayatında pek fazla sorun ve zorlukla karşılaşmamıştır. Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Çiçek karakteri ise, Rüya'nın evinde çalışan bir hizmetçidir. Çiçek karakterinin çok sevdiği bir de nişanlısı vardır. Çiçek nişanlısı ile evlilik hayalleri kurmaktadır. Fakat bir gün bir davette çıkan yangın sonucu bu üç kadının hayatı hiç beklenmediği kadar değişecektir.

Alev Alev dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Demet Evgar / Cemre Kayabeyli

Hazar Ergüçlü / Çiçek Görgülü

Dilan Çiçek Deniz / Rüya Yıldırımlar

Zuhal Olcay / Tomris Üstünoğlu

Cem Bender / Çelebi Kayabeyli

Berkay Ateş / Ozan Akınsel

Cihangir Ceyhan / Ömer Ataycı

Berker Güven / İskender Kayabeyli

Alev Alev dizisi hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanmıştır?

Alev Alev dizisi Show TV'de yayınlanan ve 28.bölümü ile final yapan bir dizidir. Bir bölümü yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika süren dizi, Perşembe günleri ekrana gelmekteydi. Özellikle senaryosu ile dikkat çeken dizi, kadına şiddet ve adalet gibi günlük yaşamımızda sıklıkla maruz kaldığımız olayların anlatılmasında oldukça etkilidir.

Alev Alev dizisi nerede çekilmiştir?

Alev Alev dizisinin sahneleri birçok yerde çekilmekteydi. Dizinin ev sahneleri Büyükçekmece'de çekilirken, bazı sahneleri ise Yedikule Mahallesi ve Beykoz'da bir ayakkabı fabrikasında çekilmiştir. Özellikle yangın sahnesi ile dikkat çeken dizinin bu sahnesi bir kum fabrikasında çekilmiştir.

Alev Alev dizisinin yangın sahnesi nasıl çekildi?

Alev Alev dizisinin henüz ilk fragmanında yer alan ve daha sonra ilk bölümü ile oldukça dikkat çeken yangın sahnesinin nasıl çekildiği birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle yangın esnasında yaralanan kişilere yapılan makyajın oldukça gerçekçi durması ve yangının prodüksiyonu birçok kişi tarafından beğenildi. Yangın sahnesinin Sarnıç'ta yapıldığı ve bu yangın için toplamda iki ay boyunca hazırlık yapıldığı bilinmektedir. Yangın esnasında 400 kişilik bir ekibi hazır olduğu da bilinen konuların arasındadır.Yapılan uzun süreli hazırlık ve muazzam sayıdaki ekip üyesi ile oldukça başarılı bir yangın sahnesinin çekilmesi birçok kişi tarafından sosyal medya üzerinden konuşulmuştur. Yangın sahnesinden sonra Alev Alev dizisinin ilk bölümünün kalan diğer sahneleri 10 günde tamamlanmıştır.

Alev Alev Demet Evgar (Cemre) kimdir?

Demet Evgar 19 Mayıs 1980 yılında Manisa'da dünyaya gözlerini açmıştır. Oyunculuk kariyerine henüz 17 yaşındayken başlayan Demet Evgar, o dönem Manisa'da yer alan ve amatör bir grup olan Afsem Tiyatrosu'nda yer alan oyunlarda yer aldı. Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlayan güzel oyuncu, bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte Tiyatro Kılçık adında bir tiyatro topluluğu kurdu. Hem oyuncu hem de senaryo yazarı olarak görev yapan Demet Evgar, Takanlar ve Takılanlar ile Ayşegül Hindistan'da adlı oyunlarda yer aldı. Bunun yanı sıra Kenter Tiyatrosu'nda da yer alan güzel oyuncu, dizi ve sinema sektöründe de birçok yapıtta boy gösterdi.

Demet Evgar'ın oynadığı film ve diziler

Yedi Numara (2000) Yeliz

Aslı ile Kerem (2002) Yeliz

Yuvam Yıkılmasın (2003) Hülya

Çınaraltı (2003) Nilüfer

Bütün Çocuklarım (2004) Eyşan

Emret Komutanım (2005) Üsteğmen Çiğdem

Banyo (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005) Beyza Türker

Erkekler Ağlamaz (2006)

Bir Kadın Bir Erkek (2009) Zeynep

Güneşi Gördüm (2009) Havar

2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke

2010 Vay Arkadaş Nil

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin

2015 Yok Artık! Ceyda

2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)

Demet Evgar'ın oynadığı tiyatro filmleri

39 Basamak

Anna Kareninna

Geca Mevsimi

Ayşegül Hindistan'da

Takanlar ve Takılanlar

Aşk Çemberi

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Demet Evgar'ın aldığı ödüller

10. Afife Tiyatro Ödülleri (2005) - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Gece Mevsimi

Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi

Lions Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.