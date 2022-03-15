ALES geç başvuru ücretleri belli oldu mu? ALES geç başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? I ALES geç başvuru ücretleri ne kadar 2022?

ALES'sınavı geç başvuruları bugün alınmaya başlandı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 15 Mart 2022 saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilecekler. ÖSYM tarafından yayınlanan yönergeye göre ALES geç başvuru ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak belirlendi. Peki ALES geç başvuru ücreti ne kadar 2022? ALES geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? ALES geç başvuru ne zaman? İşte detaylar...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geç başvurular bugün itibari ie kabul edilmeye başlandı. Yüzde 50 artırımlı olarak karar verilen ALES geç başvuru ücretinin ne kadar olduğu ilgili adaylar tarafından merak ediliyor... Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte detaylar...

17.04.2022 tarihinde ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geç başvurular bugün alınmaya başladı. ÖSYM AİS ve Sınav başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştirilecek olan ALES geç başvuru ücretini yatırmak isteyen adaylar ise hangi bankalara ne kadar ödeme yapacağını araştırıyor. İşte ALES geç başvuru ücrei ve ödemelerin yapılacağı bankalar...

ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ALES geç başvurularını çevrimiçi ortamda ve ÖSYM'nin Aday Başvuru Merkezlerine şahsen gerçekleştirebilecek. Elektronik ortam ile başvuru gerçekleştirecek adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. ALES geç başvuruları 15 Mart 23.59'a yapılabilecek. ALES geç başvurularının ücreti ise bugün içinde yatırılması gerekiyor. ALES geç başvuruları saat 10.00 itibariyle yapılacak.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti mevcut sınav ücretinden yüzde 50 arttırımlı olarak ödenmektedir. ALES sınav ücreti 185 lira olarak belirlenmişti. ALES Geç başvuru ücreti 277,5 TL olarak ödenecek. ALES Geç başvuru ücretinin bugün ödenmesi gerekiyor. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılıyor. (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

* İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.

ALES SINAVI NE ZAMAN 2022?

2022 ALES, 17 Nisan saat 10.15'te başlayacak. .