ALES-2 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 ALES-2 sınavına kaç kişi katıldı?

2021 ALES-2 sınavına kaç kişi katıldı? ALES-2 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 19 Eylül pazar günü tüm Türkiye'de 90 merkezde yapılacak. Sınava katılacak olan adaylar saat 10.00'a kadar sınav binalarında yerlerini almaları gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. ALES-2 sınavına giren adaylar ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. İşte ALES 2'ye dair detaylar...

ÖSYM'nin geniş katılımlı sınavlarından biri olan ALES-2 sınavı 19 Eylül'de 81 ilde yapılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar saat konusuna dikkat etmeleeri gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra sınav binlarına adayların alınmayacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınava geç kalmamak için adayların saat kuralına dikkat etmesi gerekiyor. 2021 ALES-2 sınavı 19 Eylül Pazar sabahı saat 10.15'te başlayacak. ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

2021 ALES-2 sınavına kaç kişi katıldı?

2021 ALES-2 sınavına kaç kişinin girdiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş dönemde sınava giren kişilerin sayısına bakarak bir tahmin yürütmek mümkün olabilir. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçen yıl ALES'e 294 bin 101 adayın başvurduğunu açıklamıştı. 2021 yılında da ALES'e girecek olan kişi sayısının 300 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.

ALES-2 sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 ALES-2 sınav sonuçlarının ne zaman, hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Daha önce 2 Mayıs'ta yapılan ALES sınavının sonuçları 25.05.2021 tarihinde açıklanmıştı. 2021 ALES-2 sonuçlarının da aşaığı yukarı 20 gün sonra açıklanması muhtemel.

ALES sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES sonucu ne kadar süre ile geçerlidir?

ALES sonucu, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.