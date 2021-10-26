Alara Turan kimdir? Alara Turan kaç yaşında ve nereli? Son zamanlarda oynadığı dizilerle adından söz ettiren Alara Turan'ın kim olduğu izleyiciler tarafından oldukça fazla araştırılıyor. Son olarak ATV'ni reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Hızır'ın kuzeninin kızı Yıldız karakterini oynayan Alara Turan'ın performansı izleyicilerden tam not aldı.

Genç dizi oyuncusu Alara Turan'ın kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisine transfer olan Alara Turan oyunculuğua küçük yaşlarda başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Hızır'ın kuzeninin kızı Yıldız karakterini oynayan Alara Turan'ın hayatı ve biyografisi...

Alara Turan kimdir?

14 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alara Turan dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Alara Turan oyunculuğa çok küçük yaşlarda merak saldı ve bu yönde eğitimler aldı.

Lise eğitimini İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi'nde tamamlayan Alara Turan 2019 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünündenmezun oldu.

Oyuncu olma hayali kuran Alara Turan bir çok tiyatro oyununda rol aldı. Tiyatro oyunlarındaki performası ile dikkatleri üzerine çeken Alara Turan ilk kamera önü deneyimini 2019 senesinde yaşadı.

Alara Turan 2019 yılında Star TV de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayal karakterini canlandırdı.

Ardından Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Çukur'da 2020 senesinde Songül karakterini canlandırdı.

Alara Turan boyu: 1.68 cm

Alara Turan kilo: 58 kilo

Alara Turan burcu: Başak

Oynadığı diziler

2021 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yıldız

2020-2021 Payitaht: Abdülhamid Fatma Sultan (Başrol oyuncu)

2020 Çukur Songül

2019 Kardeş Çocukları Hayal Karay (Başrol oyuncu)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.