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TIMETURK / GENEL / Alanya'da orman yangını mı çıktı? Alanya'da yangın nerede hangi mahallede çıktı?

Alanya'da orman yangını mı çıktı? Alanya'da yangın nerede hangi mahallede çıktı?

Alanya'da orman yangını mı çıktı? Alanya'da yangın nerede hangi mahallede çıktı? Alanya'da yangın söndürüldü mü? Türkiye yangınlar ve sel felaketleri ile mücadele ederken bir yangın haberi de Alanya'dan geldi. Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi başladı.

43 Dakika Önce
2021-08-13 17:00:20
Alanya'da orman yangını mı çıktı? Alanya'da yangın nerede hangi mahallede çıktı?

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Alanya'da orman yangını mı çıktı? Alanya'da yangın nerede hangi mahallede çıktı? Alanya'da yangın söndürüldü mü? Türkiye yangınlar ve sel felaketleri ile mücadele ederken bir yangın haberi de Alanya'dan geldi. Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi başladı.

Alanya'da orman yangını mı çıktı?

Alanya'da yangın! Alanya'nın Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangına akiplerin müdahalesi başladı. Epipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.

Alanya'da yangın söndürüldü mü?

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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