Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç nereli kaç yaşında?
Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç ne iş yapıyor? Alaattin Aykaç nereli? Son zamanlarda Alaattin Aykaç'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Alaattin Aykaç nereli kaç yaşında? İşte Alaattin Aykaç'ın hayatı ve biyografisi...
Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç ne iş yapıyor? Alaattin Aykaç nereli? Son zamanlarda Alaattin Aykaç'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Alaattin Aykaç nereli kaç yaşında? İşte Alaattin Aykaç'ın hayatı ve biyografisi...,
Son zamanlarda Alaattin Aykaç'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılımaya başlandı. Peki Alaattin Aykaç kimdir?
Alaattin Aykaç kimdir?
Alaattin Aykaç 1975 yılında Karabük'te dünyaya gelmiştir. Alaattin Aykaç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
Alaattin Aykaç 1996 yılında eğitim hayatını tamamlayarak ticaret yapan gemilere hizmet veren bir şirkette iş hayatına başlamıştır.
Takip eden yıllarda uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde üst düzey yöneticilikte dahil değişik kademelerde görev almıştır.
Alaattin Aykaç 2012-2013 yılları arası Petkim Petrokimya Holding AŞ bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmüştür.
Alaattin Aykaç 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş JK yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
Alaattin Aykaç 2015-2019 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunmuştıur.
Alaattin Aykaç İngilizce ve Rusça bilmektedir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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