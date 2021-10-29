Akşener’le 'Kürdistan diyaloğu'na giren esnaf gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen esnaf, 'Terör Örgütü Propagandası' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti esnasında aralarında geçen "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" diyaloğu geçen esnaf, 'Terör Örgütü Propagandası' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Akşener'le sohbet eden Cemil Taşkesen adlı esnaf, “Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkâr ediliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşkesen hakkında “Terör Örgütü Propagandası” yapmak suçlaması ile soruşturma başlattı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Kurtalan'da bulunan evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan Taşkesen, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Taşkesen'in gözaltı işlemleri sürüyor.

Taşkesen'in gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepkiler geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.