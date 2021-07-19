Aksaray’da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Suriye uyruklu kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü idaresindeki 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç ile Oğuz Ün (56) yönetimindeki 59 TN 047 plakalı otomobil Aksaray-Adana kara yolunun 30’uncu kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.