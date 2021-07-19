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TIMETURK / GENEL / Aksaray’da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Aksaray’da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Suriye uyruklu kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü idaresindeki 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç ile Oğuz Ün (56) yönetimindeki 59 TN 047 plakalı otomobil Aksaray-Adana kara yolunun 30’uncu kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

1 Saat Önce
2021-07-19 10:10:32
Aksaray’da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

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Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü idaresindeki 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç ile Oğuz Ün (56) yönetimindeki 59 TN 047 plakalı otomobil Aksaray-Adana kara yolunun 30'uncu kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araçlar şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler hafif ticari araçta bulunan yolcu Hasan El Seyhalı'nın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cennet Ün (55) de kurtarılamadı.

Kazada, hafif ticari araç sürücü ve beraberindeki Zalha Seyh Ali (33), Muhammed Sebe (26), Mustafa Almaarravi (36), sürücü Ün ile otomobildeki Medine Buğra (24) ve Berkay Can Ün (11) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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