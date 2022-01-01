DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hamaney: 'Trump tarihin çöp sepetinde unutulacak'
Bakan Dönmez doğal gaz için tarih verdi: Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yakmış olacağız
3 günde 3 kilo verdiren kabak diyeti nasıl yapılır?
Taksimetre ayar ücreti | Taksimetre güncelleme ücreti ne kadar?
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü
İstanbul’da taksiciler yüzde 36'lık zam için sıraya girdi
Denizli'de feci kaza: 3 ölü
Mahkeme, CHP'li Bolu Belediyesi'ne 'dur' dedi
Sarp Akkaya kimdir?
TYB'nin 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni kazananlar açıklandı
Ece Seçkin hayranlarını korkuttu
İstanbul’un aralık ayı enflasyonu belli oldu
Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler
Murat Yıldırım kimdir? Murat Yıldırım nereli? Murat Yıldırım kaç yaşında?
İslam Memiş '3 Ocak Senaryosu' ile ilgili net konuştu: Sakın bunu yapmayın

TIMETURK / GENEL / Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

25 Dakika Önce
2022-01-01 14:02:36
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

Yeni yılın ilk dakikalarında Aksaray'dan meydana gelen kaza haberi herkesi üzdü. 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Ergün idaresindeki 68 DP 674 plakalı otomobille gurbetçi Nuri Bal yönetimindeki otomobil, merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda çarpıştı.

Kazayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Kazada sürücüler ile Ergün'ün kullandığı otomobildeki eşi Semiha, kızları Rümeysa (12), Sümeyra Ergün ve Ceyda Uğurlu ile torunu Asel Uğurlu (3) hayatını kaybetti.

Cenazeler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan sürücü Nuri Bal'ın 2,43 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ergün ailesinin, kızlarının kent merkezindeki evinde yeni yılı kutladıkları ve Yeşiltepe beldesindeki evlerine gittikleri öğrenildi.

Cenazelerin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Yeşiltepe beldesinde toprağa verileceği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş