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TIMETURK / GENEL / Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı

Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

3 Saat Önce
2021-07-27 15:32:11
Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 1 yaralı

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İstanbul Beyoğlu'nda akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Örnektepe Mahallesi, Kanarya sokakta saat 13.45 sıralarında dünür oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla bacağından vuruldu. Yaralı kişi de bunun üzerine silahla karşı taraftan 3 kişiyi vurarak, öldürdü.
Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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