AKP'li milletvekili kalp krizi geçirdi: Fettani Battal'ın son durumu nedir?

TBMM'de aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan AKP'li milletvekili Fettani Battal'ın sağlık durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. AKP'li kalp krizi geçiren milletvekilinin son durumu ne ? Fettani Battal'ın son durumu nedir? Fettani Battal kimdir?

FETTANİ BATTAL KİMDİR?

Fettani Battal 1963 Bayburt'ta dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. 22 ve 23. Dönemde Ak Parti Bayburt Milletvekili seçildi. Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü ve Millî Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Fettani Battal evli ve 3 çoçuk babasıdır.

'TBMM'de aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı'

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal (59), dün saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Battal, burada yapılan anjiyonun ardından baypas ameliyatına alındı.

FETTANİ BATTAL'IN SON DURUMU NEDİR?

Kaldırıldığı Özel Ankara Güven Hastanesi'den yapılan açıklamada, "AK Parti 27. dönem Bayburt Milletvekili Fetani Battal 15 Şubat 2022 tarihinde saat 13.04'de bayılma nedeni ile hastanemizin acil servisine başvurmuş, AV tam blok ve akut koroner sendrom tanıları ile acilen geçici pil takılmış ve koroner anjiyografi işlemi yapılmıştır. Koroner anjiyografi sonucunda acil koroner by-pass kararı verilen hasta hemen ameliyata alınmıştır. Başarılı geçen üçlü by-pass ameliyatından sonra Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde izleme alınmıştır. Bugün yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilecektir."dendi. .