AKOM'dan sağanak uyarısı

İBB AKOM verilerine göre, öğleden sonra sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesi ve il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

İstanbul'da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-75km/s), 25°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların 5-8°C birden azalması bekleniyor. Sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesiyle beraber, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden (12:00) itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra (15:00) il genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın gece saatlerinde (22:00), serin havanın ise Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Sıcak ve nemli havaların ardından kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ile birlikte gelen soğuk hava nedeni ile kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabiliyor. Yağış anında fırtına ve gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışlar, birkaç saati aşmasa da önemli miktarda yağış bırakıyor.

İBB, şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımın aksamaması, yollarda, dere yataklarında su baskınları oluşmaması için ekiplerini sahada hazır tutuyor. Vatandaşların da ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor. .