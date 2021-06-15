DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Biden, Erdoğan'dan ne istedi?
Talha Uğurluel'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
Türkiye'nin Libya'ya ihracat artışı yüzde 67'ye ulaştı
'Netanyahu dışarı!'
Financial Times hangi ülkenin gazetesi? Financial Times kimin?
Kur'an kursları yüz yüze eğitime 5 Temmuz'da başlayacak
Bitcoin yeniden 40 bin doları aştı
2021 Yaz Kur’an Kursları ne zaman başlayacak? Yaz ayı Kur’an Kursları açılacak mı?
Çin'den'den NATO'ya rest
İranlı general: Hizbullah gibi onlarca örgütümüz var
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü banttan indi
Twitter'a yeni özellik: 'Beni bu mention'dan çıkarın'
Prostat kanserinin en yaygın 5 belirtisi
Mickey Levy kimdir? Mickey Levy Kürt mü? İsrail'in Meclis Başkanı Kürt mü? İsrail'in Meclis Başkanı nereli?
İsrail’de ‘bayrak yürüyüşü’ provokasyonu

AKM yüzünü gösterdi

Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
15.06.2021 09:41:01
AKM yüzünü gösterdi

AKSİM'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımı devam ediyor. Çalışmalar hızla sürerken, AKM'nin Taksim'e bakan bölümündeki demir panolar ve bez afiş kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan tarafı ön plana çıktı. Binadaki çalışmalar ve panoların sökümü havadan da görüntülendi.

akm-yuzunu-gosterdi_4464_dhaphoto5

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Yeni AKM'nin 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

akm-yuzunu-gosterdi_4464_dhaphoto9

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş