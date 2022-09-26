Akdeniz sahillerinde dronelu cankurtaran dönemi başladı. Antalya'da boğulma vakalarına cankurtaran drone ile müdahale ediliyor. Türkiye'de ilk defa kullanılan cihaz, müdahale süresini oldukça kısaltıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi geçen aylarda envanterine eklediği hava aracı drone ile birçok noktaya müdahale ediyor. Drone sayesinde boğulma tehlikesi geçiren kişiye daha hızlı müdahale şansı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilisi Kemal Özgün, “Dronumuz her türlü hava şartında çalışabiliyor, denize düşse dahi tekrar kalkabiliyor. Dronu hem deniz araçlarının denetiminde hem de boğulma vakalarına müdahalede cankurtaran olarak kullanıyoruz. Dronumuzun altında bir tetik mekanizması var. Tetik mekanizmasına bağladığımız can yeleği, boğulma vakasına dronla götürülüyor" dedi.

"Hayata döndürme şansımız yükseliyor"

Cankurtaran dronun Türkiye'de ilk kez kullanıldığını belirten Özgün, “Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi envarterine 2022 yılında aktif olarak bu hizmeti sunduk. Cankurtaran hizmetinde boğulma vakası geçiren insana ne kadar hızlı ulaşabilirsek onu hayata döndürme şansımız o kadar yüksek. Dronumuz havadan gittiği için bir cankurtarana göre ilk müdahaleyi daha hızlı yapıyor" diye konuştu. .