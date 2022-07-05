Akdeniz Oyunları Türkiye madalya sayısı kaç? Türkiye'nin kaç altın madalyası var? Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin altın, gümüş, bronz madalya sayısı kaç? Türkiye kaçıncı sırada? Afrika ülkesi Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları binlerce sporcunun katılımı ile başladı. Oyunlarda Türkiye'yi temsil eden Milli sporcular büyük başarı gösterdi. Uzun süre oyunlarda madalya sayısı bakımından birinci olan Türkiye birinciliği İtalya'ya kaptırdı. Peki Türkiye'nin kaç madalyası var?

Akdeniz Oyunları Türkiye madalya sayısı kaç? Türkiye'nin kaç altın madalyası var? Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin altın, gümüş, bronz madalya sayısı kaç? Türkiye kaçıncı sırada? Afrika ülkesi Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları binlerce sporcunun katılımı ile başladı. Oyunlarda Türkiye'yi temsil eden Milli sporcular büyük başarı gösterdi. Uzun süre oyunlarda madalya sayısı bakımından birinci olan Türkiye birinciliği İtalya'ya kaptırdı. Peki Türkiye'nin kaç madalyası var?

19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenleniyor. Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 10'uncu günü tamamlandı. Oyunlara Akdeniz ülkeleriden binlerce sporcu katıldı. Türkiye Akdeniz oyunlarında madalya asyısı açısından birinci sıradaydı ancak bu sırayı İtaya'ya kaptırdı. İtalya 44 altın madayla ile birinciliğe yükseldi. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla ikinci sıraya geriledi.

Akdeniz Oyunları Türkiye madalya sayısı kaç?

Türkiye, 10'uncu günün sonunda, 42 altın, 25 gümüş, 36 bronz toplam 103 madalya elde etti. Türkiye oyunların 10. gününde İtalya'nın ardından 2. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin kaç altın madalyası var?

Türkiye Milli Sporcuları Akdeniz Oyunları'nda ilk 10 günde 42 altın madalya aldı. Altın madalya sayısının artması bekleniyor. Türkiye'yi, üçüncü sıradaki Fransa takip ediyor.

Türkiye'nin altın, gümüş, bronz madalya sayısı kaç?

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.

Onuncu gün: 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Akdeniz Oyunları hakkında

Akdeniz Oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında, dört yılda bir düzenlenen spor yarışmalarıdır. Bu yarışmalar, Akdeniz ülkeleri arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Akdeniz Oyunları'nda Olimpiyat kuralları geçerlidir ve yarışmalar 15 günde tamamlanır.

Akdeniz Oyunları ilk kez, 1948 Londra Olimpiyatları sırasında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi asbaşkanı ve Mısır Olimpiyat Komitesi başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın önerisiyle gündeme geldi. Türkiye ile birlikte dokuz Akdeniz ülkesi Olimpiyat komiteleri bu öneriyi olumlu karşılayınca, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan bu komite, oyunların dört yılda bir, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin amatör sporcuları arasında ve gene Akdeniz kıyısındaki bir kentte yapılmasına karar verdi.

Akdeniz Oyunları'nın ilki, 5-12 Ekim 1951 tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlendi. Bütün Akdeniz Oyunları'na katılan Türkiye, 1971'de düzenlenen 6. Akdeniz Oyunları'na İzmir'de ve 17. Akdeniz Oyunları'na Mersin'de ev sahipliği yaptı. Eylül 2005'te İspanya'nın Almería kentinde Akdeniz Oyunları'nın on beşincisi yapıldı. Atletizm, basketbol, boks, jimnastik, futbol, güreş, eskrim, sutopu ve yüzme, bütün Akdeniz Oyunları'nın programında yer alan değişmez spor dallarıdır. Bugüne kadar düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın en başarılı ülkesi, kazandığı toplam madalya sayısıyla İtalya'dır. .