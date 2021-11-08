Akça Hatun kimdir? Akça Hatun'un çocukları kim? Alparslan'ın Akça Hatun'dan kaç çocuğu var?

Akça Hatun kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1'de izleyicisi ile buluştu. Dizideki karakterlerin kim olduğu da dizi ile birlikte merak edilip araştırılmaya başlandı. Türk tarihinin efsane liderlerinden Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun'un kim olduğu da oldukça fazla araştırılıyor. Peki Akça Hatun'un çocukları kim? Alparslan'ın Akça Hatun'dan kaç çocuğu var? İşte Sultan Alparslan'ın ilk eşi olan Akça Hatun'un hayatı ve Alparslan'ın çocuklarının isimleri...

Akça Hatun kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1'de izleyicisi ile buluştu. Dizideki karakterlerin kim olduğu da dizi ile birlikte merak edilip araştırılmaya başlandı. Türk tarihinin efsane liderlerinden Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun'un kim olduğu da oldukça fazla araştırılıyor. Peki Akça Hatun'un çocukları kim? Alparslan'ın Akça Hatun'dan kaç çocuğu var? İşte Sultan Alparslan'ın ilk eşi olan Akça Hatun'un hayatı ve Alparslan'ın çocuklarının isimleri...

Alparslan'ın karısı Akça Hatun kimdir?

Alparslan dizisinde Aka Hatun'u Fahriye Evcen oynuyor. Aka Hatun Alparslan'ın ilk eşidir. TRT 1'de yayınlanan Alparslan dizisinde Sultan Alparslan'ın Aka Hatun'a olan aşkı da anlatılmaktadır. Akça (Aka) Hatun Anadolu Arslanı Sultanı Alparslan'ın ilk zevcesidir. Sultan Alparslan'a çocuklar veren Aka Hatun Türk tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Aka Hatun'un nerede doğduğu ve ne zaman öldüğü hakkında bilgi yoktur. Aka Hatun Alparslan'ın ilk eşidir ve hakkında fazla bilgi bulunmuyor.

Akça Hatun'un çocukları kim?

Sultan Alparslan Akça Hatun ve Seferiye Hatun'u kendisine eş olarak almıştır. Bu evliliklerden Sultan Alparslan'ın 12 çocuğu olmuştur. İşte Alparslan'ın çocukları;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

Sultan Alparslan'dan sonra tahta kim geçti?

Sultan Alparslan'ın ölümünden sonra tahta oğlu Melikşah geçti. Melikşah, Sultan Alparslandan sonra tahta geçerek Büyük Selçuklu'nun yeni sultanı olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.