Akbank olayı nedir? Akbank ekstre sorunu çözüldü mü? 8 Ekim Akbank çöktü mü? Akbank hacklandi mi? Akbank'ta hata düzeltildi mi?

Akbank ekstre sorunu çözüldü mü? 8 Ekim Akbank çöktü mü? Akbank olayı nedir? Akbank hacklandi mi? Akbank'ta hata düzeltildi mi? Türkiye'nin abone sayısı bakımından en büyük bankaları arasında yer alan Akbank müşterileri online ve mobil uygulama üzerinden ekstrelerine baktığında büyük bir şok yaşadı. Ekstre işlemlerinin çift yazıldığını gören vatandaşlar Akbank hacklandi mi? sorularını sormaya başladı. Bankadan ise flaş bir açıklama geldi.

Akbank ekstre sorunu çözüldü mü? 8 Ekim Akbank çöktü mü? Akbank olayı nedir? Akbank hacklandi mi? Akbank'ta hata düzeltildi mi? Türkiye'nin abone sayısı bakımından en büyük bankaları arasında yer alan Akbank müşterileri online ve mobil uygulama üzerinden ekstrelerine baktığında büyük bir şok yaşadı. Ekstre işlemlerinin çift yazıldığını gören vatandaşlar Akbank hacklandi mi? sorularını sormaya başladı. Bankadan ise flaş bir açıklama geldi.

8 Ekim Cumartesi sabahı internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden Akbank'a girmeye çalışanlar hata ile karşılaştı. Uzun denemelerin ardınsan siseme giren vatandaşlar kredi kartı bilgilerini kontrol edince büyük bir şok yaşadı. Bazı Akbank müşterilerinin ekstre işlemleri iki kez görünmesi üzerine bankadan açıklama geldi.

Akbank ekstre sorunu çözüldü mü?

Akbank kredi kartı işlemlerinijn çift yazılması hatası üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayın teknik bir hata nedeniyle yaşandığı, düzeltme için çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Akbank hacklandi mi?

Yapılan açıklamada bankanın hacklenmediği de belirtildi. Müşterilere de bu konuda bilgilendirme yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

Akbank'ta hata düzeltildi mi?

Banka tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''

Akbank olayı nedir?

8 Ekim günü bazı Akbank kullanıcıları kredi kartı ekstrelerini kontrol ettiğide ekstre işlemlerinin ve taksitlerin iki kez yazıldığını gördü. Banka olayın üzerine yaptığı açıklamada teknik hatanın düzelilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı.