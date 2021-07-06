Akbank mobil çöktü mü? Akbank mobil neden açılmıyor? Akbank internet bankacılığı çöktü mü? Binlerce Akbank müşterisi mobil uygulamaya girerken erişim sorunu yaşıyor. Para transferi yapmak isteyen ancak başaramayan Akbank kullanıcıları Akbank mobil çöktü mü sorusunu sormaya başladı. Peki Akbank internet bankacılığı çöktü mü? Akabank'tan konu ile ilgili flaş açıklama geldi.

Akbank mobil çöktü mü? Akbank mobil neden açılmıyor? Akbank internet bankacılığı çöktü mü? Binlerce Akbank müşterisi mobil uygulamaya girerken erişim sorunu yaşıyor. Para transferi yapmak isteyen ancak başaramayan Akbank kullanıcıları Akbank mobil çöktü mü sorusunu sormaya başladı. Peki Akbank internet bankacılığı çöktü mü? Akabank'tan konu ile ilgili flaş açıklama geldi.

Binlerce Akbank müşterisi internet üzerinden yada mobil uygulama üzerinden bankacılık işleminde sıkınıt yaşıyor. Erişim sıkıntısının sabah saatlerinden itibaren sürdüğü öğrenildi. Akbank kullanıcıları erişim problemi üzerine Akbank mobil çöktü mü? Akbank internet bankacılığı çöktü mü? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Erişim sıkıntısı üzeriene'siber saldırı' iddiaları da gündeme geldi. Peki Akbank mobil neden çalışmıyor?

Akbank mobil çöktü mü?

Akbank'tan konu ile ilgili açıklama geldi. Akbank'tan yapılan açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada siber saldırı yada bir sistem çökmesi durumundan bahsedilmedi. Sıkıntının kısa süre içinde giderileceği tahmin ediliyor.

Akbank mobil nedir?

Akbank Mobil'de tamamen size özel bir iletişim alanı bulunuyor. Yapay zeka altyapısı ile hazırlanan bu alanda finansal kararlarınıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş içgörüler ve akıllı ipuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Aylık, haftalık nakit akış özetleri, ücret iade bilgileri, nakit akışı öngörüsü ve kredi kartı harcama analizleri... Cep telefonunuza veya tabletinize kolaylıkla indirebileceğiniz Akbank Mobil uygulaması ile para transferinden yatırım işlemlerine, döviz işlemlerinden fatura ödemelerine, kredi işlemlerinden kredi kartı borcu ödemeye birçok bankacılık işlemini yapabilirsiniz!

Akbank mobil özellikleri

Tek şifreyle giriş seçeneği

Kredi kartı bilgileri ile giriş seçeneği

Kolay Giriş yöntemleri ile şifresiz giriş seçeneği

Yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş akıllı ipuçları

Yatırım araçlarınızın değer artış ve azalışının, maliyetlerinin kolay takibi

Kolay ve pratik yöntemler ile sadece faturayı telefon kamerasına okutarak ödeme imkanı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.