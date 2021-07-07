Akbank kredi borcu ertelendi mi? Akbank kredi kartı borçları ertelendi mi? Akbank sistemleri üzerinde yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle vatandaşlar banka işlemlerini halen gerçekleştiremiyor. Kredi borcu son günü gelen ve kredi kartı ekstre son ödeme tarihi bugün olanlar için Akbank'tan flaş bir açıklama geldi. Akbank'a borcu olanlar ancak ödeyemeyenler Akbank borçları ertelendi mi? Akbank borçları kaç gün ertelendi? gibi soruları sormaya başladı. İşte konu ile ilgili Akbank'tan yapılan açıklama...

Akbank kredi borcu ertelendi mi? Akbank kredi kartı kartı borçları ertelendi mi? Akbank sistemleri üzerinde yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle vatandaşlar banka işlemlerini halen gerçekleştiremiyor. Kredi borcu son günü gelen ve kredi kartı ekstre son ödeme tarihi bugün olanlar için Akbank'tan flaş bir açıklama geldi. Akbank'a borcu olanlar ancak ödeyemeyenler Akbank borçları ertelendi mi? Akbank borçları kaç gün ertelendi? gibi soruları sormaya başladı. İşte konu ile ilgili Akbank'tan yapılan açıklama...

Akbank'ta dün başlayan erişim sorunu bügün de devam ediyor. Erişim sıkıntısı mobil uygulamada ve internet bankacılığında da sürüyor. Akbank kredi kartı borcunu ödemek isteyen ancak başaramayan müşteriler Akbank kredi borcu ertelendi mi? Akbank kredi kartı kartı borçları ertelendi mi? sorularını sormaya başladı. Akbank'ta yaşanan teknik arıza üzerine bir açıklama daha geldi. Açıklamada "6 Temmuz'da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

Akbank kredi borcu ertelendi mi?

Akbank'a kerdi ve kredi kartı borcunu ödemek isteyen vatandaşlar ödeme yapamıyor. Durum ile ilgili Akbank'tan flaş bir açıklama geldi. Son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihleri 7 Temmuz'a ertelendi. Krediler de faiz işletilmemesi, işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındı.

Akbank kredi kartı borçları ertelendi mi?

Açıklamada şöyle denildi: "06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.