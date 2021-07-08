Akbank açıldı mı? Akbank'tan para gönderiliyor mu? Akbank para çekiliyor mu? Akbank sistem sorunu çözüldü mü? Akbank'ta günlerdir devam eden ve hiçbir kanal üzerinden işlem yapılmasına izin vermeyen teknik sorun kullanıcıları mağdur etmişti. Akbank kullanıcıları Akbank sistemleri açıldı mı? Akbank sistem sorunu çözüldü mü? sorularını bugün de sormaya başladı. Akbank'tan yapılan açıklama bu kez kullanıcıları sevindirdi. Akbank yaşanan sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Akbank'ta günlerdir devam eden ve hiçbir kanal üzerinden işlem yapılmasına izin vermeyen teknik sorun kullanıcıları mağdur etmişti. Akbank kullanıcıları Akbank açıldı mı? Akbank sistem sorunu çözüldü mü? Akbank'tan para gönderiliyor mu? Akbank para çekiliyor mu? sorularını bugün de sormaya başladı. Akbank'tan yapılan açıklama bu kez kullanıcıları sevindirdi. Akbank yaşanan sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Akbank binlerce müşterisinin mağdur olmasına neden olan teknik arıza ile ilgili sabah saatlerinde bir açıklama daha yaptı. Akbank ile çalışan bireysel ve kurumsal müşteriler Akbank'ın tüm kanallarıyla 2 gün boyunca işlem yapamadılar. Akbank'ın pos cihazları bile bu sürede çalışmadı. Sürekli Akbank'ta sorunun çözülüp çözülmediğini soran müşterilere iyi bir haber geldi.

Akbank açıldı mı?

Akbank'tan flaş bir açıklama geldi. Müşteriler Akbank açıldı mı diye merak ederken Saat 05.00 itibarıyla Akbank Twitter hesabından açıklama geldi. Açıklama şu şekilde; "Akbank İnternet ve Akbank Mobil'in de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı. Kanallarımızı titizlikle yakından izlemeye devam ediyoruz. Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz. Müşterilerimiz mağduriyetlerinin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşabilirler."

Sorun teknik arıza

Akbank'tan yapılan açıklamada sorunun siber saldırı olmadığı yaşanan sorunun anabilgisayardaki teknik arızadan kaynaklandığı ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.