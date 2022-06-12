Akaryakıta zam geldi mi? Benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında üzen gelişme!

Akaryakıt fiyatları ne zaman artacak? Benzine zam geldi mi? Benzin ve motorine yapılan zamların ardından bir zam daha geldi. Benzinin fiyatının bu gece yarısından itibaren 2 lira 21 kuruş olacağı belirtiliyor.