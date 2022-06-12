Akaryakıta zam geldi mi? Benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında üzen gelişme!
Akaryakıt fiyatları ne zaman artacak? Benzine zam geldi mi? Benzin ve motorine yapılan zamların ardından bir zam daha geldi. Benzinin fiyatının bu gece yarısından itibaren 2 lira 21 kuruş olacağı belirtiliyor.
2022-06-12 11:33:56
Brent petrolü ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorin fiyatları da bu durumdan etkileniyor. Son dönemde benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın ardından bir zam daha geldi. Benzinin fiyatının bu gece yarısından itibaren 2 lira 21 kuruş olacağı belirtiliyor.
Bir sonraki zammın ardından İstanbul'da litre benzin 26.23'ten 28.44'e satıldı. Ankara ve İzmir'de litre benzinin 26,36'dan 28,57'ye yükseldiği belirtildi.
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