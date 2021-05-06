AK Parti çizgi filmi izle | AK Parti'den CHP'ye 'Yalan Üretim Merkezi' çizgi filmi izle

AK Parti çizgi filmi izle | AK Parti tarafından hazırlanan ve CHP'nin yalanlarının eleştiren bir animasyon gündeme bomba gibi düştü. Animasyon birçok kesim tarafından farklı ve başarılı olarak görülse de bazı kesimi de sinirlendirdi. Siyasilerden hatta sanatçılardan bile 'Yalan Üretim Merkezi' çizgi ilmine yorumlar geldi. AK Parti tarafından hazırlanan 'CHP Yalan Üretim Merkezi' çizgi filmini izlemek isteyenler araştırmaya başladı. İşte 'CHP Yalan Üretim Merkezi' çizgi filmi izle seçeneği...

AK Parti çizgi filmi izle | AK Parti tarafından hazırlanan ve CHP'nin yalanlarının eleştiren bir animasyon gündeme bomba gibi düştü. Animasyon birçok kesim tarafından farklı ve başarılı olarak görülse de bazı kesimi de sinirlendirdi. Siyasilerden hatta sanatçılardan bile "CHP Yalan Üretim Merkezi" çizgi ilmine yorumlar geldi. AK Parti tarafından hazırlanan "CHP Yalan Üretim Merkezi" çizgi filmini izlemek isteyenler araştırmaya başladı. İşte "CHP Yalan Üretim Merkezi" çizgi filmi izle seçeneği...

AK Parti resmi Twitter hesabından paylaşılan "CHP Yalan Üretim Merkezi" adlı namimnasyon sosyal medyada çok konululdu. Videoyu izlemek isteyenler "AK Parti çizgi filmi izle | AK Parti'den "CHP Yalan Üretim Merkezi" çizgi filmi izle" başlıklarını internette aramaya başladı. İşte "CHP Yalan Üretim Merkezi" animasyonu izleme yöntemi...

"YALAN ÜRETİM MERKEZİ" ANİMASYONU İZLE

YALAN ÜRETİM MERKEZİ pic.twitter.com/yEmH7nqVF6 — AK Parti (@Akparti) May 5, 2021

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE FAİK ÖZTRAK

AK Parti'nin resmi Twitter hesabında 'CHP yalan üretim merkezi' adlı bir animasyon yayınlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın çizgi karakterler olarak canlandırıldığı animasyonda bir profesörün, icat ettiği makineyle ana muhalefet partisi için 'yalan ürettiği' gösterildi.

BİR YALAN MAKİNESİ TARAFINDAN YALAN ÜRETİMİ

Animasyonun ana konusunu 'Yalan Üretim Merkezi' olarak adlandırılan bir yerde yalan makineleri tarafından üretilen yalanlar oluşturuyor.

128 MİLYAR DOLAR İDDİALARINA ATIF

Sağlık Bakanlığı ile ilgili iddialara ve '128 milyar dolar nerede?' tartışmasına da atıfta bulunulan animasyonun sonunda "Devamı gelecek" dendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.