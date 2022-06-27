AK Parti Bursa mitingi ne zaman, saat kaçta? Erdoğan'ın katılacağı Bursa mitingi nerede yapılacak? sorusu Bursa'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Bursa ziyaretine dair detayları paylaştı. Peki Bursa Erdoğan mitingi ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacak?

AK Parti Bursa mitingi ne zaman, saat kaçta? Erdoğan'ın katılacağı Bursa mitingi nerede yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da önemli açılışlar gerçekleştirecek ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Bursa'da miting de yapacak olan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Bursa ziyaretine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından AK Parti Bursa mitinginin ne zaman, saat kaçta başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

AK Parti Bursa mitingi ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00 Bursa'da halkı ile bir araya gelecek. TEKNOSAB, T2 Hattı'nın açılışını da yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Bursa semalarında dolaşarak incelemelerde bulunacak. Erdoğan ayrıca, ilçe belediyelerin yaptığı yatırımları da toplu açılış olarak gerçekleştireceği öğrenildi.

Erdoğan'ın katılacağı Bursa mitingi nerede olacak?

2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökdere Meydanı'nda yapılacak mitingde halkla buluşacak.

Bursa Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'ya geleceğine dair müjdeyi sosyal medya hesabından duyurduğu tivitte, 'Müjdemizi buradan vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Recep Tayyip Erdoğan'ı 2 Temmuz'da Bursa'mızda ağırlıyoruz inşallah" ifadelerini kullandı. .