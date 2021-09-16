Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan, hayat hikayesi ile olduğu kadar şarkılarıyla da oldukça dikkat çekmektedir. Her çıkardığı şarkı ile hit olmayı başarabilen Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen sahnelerin tozunu attırmaya devam etmektedir. Ajda Pekkan’ın sevilen şarkılarından biride Yakar Geçerim şarkısıdır. Birçok kişi Ajda Pekkan’ın Yakar Geçerim şarkısının sözlerini merak etmektedir. İşte Ajda Pekkan Yakar Geçerim şarkısının sözleri...

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan, hayat hikayesi ile olduğu kadar şarkılarıyla da oldukça dikkat çekmektedir. Her çıkardığı şarkı ile hit olmayı başarabilen Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen sahnelerin tozunu attırmaya devam etmektedir. Ajda Pekkan'ın sevilen şarkılarından biride Yakar Geçerim şarkısıdır. Birçok kişi Ajda Pekkan'ın Yakar Geçerim şarkısının sözlerini merak etmektedir. İşte Ajda Pekkan Yakar Geçerim şarkısının sözleri

Ajda Pekkan Yakar Geçerim şarkısının sözleri

Yine yüzünden düşen bin parça

Dalıp dalıp uzaklara, iç çekiyorsun

Eğer bıçak eğer kemiğe dayandıysa

Niye bu amansız acıya, göz yumuyorsun?

Akıl kârı değil, ızdırabın böylesi

Bu aşk değil esaretin ta, kendisi

Ben senin yerinde olsam

Ufak ufak uzarım durmam

Pılımı pırtımı, toplar giderim

Bakmam gözyaşına, bakmam

Bi' dakika bile katlanmam

Sevene zulüm edeni, ezer geçerim

Ben senin yerinde olsam

Ufak ufak uzarım durmam

Pılımı pırtımı, toplar giderim

Bakmam gözyaşına, bakmam

Bi' dakika bile katlanmam

Sevene zulüm edeni, yakar geçerim

Aaah, aaah, aaah, aaah

Aaah, aaah, aaah, aaah

O hâlden anlamıyormuş sanıyorsa

Sen niye üzülüp, kahroluyorsun?

Bu sonucun vebali onun boynuna

Bırak inceliği yerden kopsun

Akıl kârı değil, ızdırabın böylesi

Bu aşk değil esaretin ta, kendisi

Ben senin yerinde olsam

Ufak ufak uzarım durmam

Pılımı pırtımı, toplar giderim

Bakmam gözyaşına, bakmam

Bi' dakika bile katlanmam

Sevene zulüm edeni, ezer geçerim

Ben senin yerinde olsam

Ufak ufak uzarım durmam

Pılımı pırtımı, toplar giderim

Bakmam gözyaşına, bakmam

Bi' dakika bile katlanmam

Sevene zulüm edeni, yakar geçerim

Aaah, aaah, aaah, aaah

Aaah, aaah, aaah, aaah

Ben senin yerinde olsam

Ufak ufak uzarım durmam

Pılımı pırtımı, toplar giderim

Bakmam gözyaşına, bakmam

Bi' dakika bile katlanmam

Sevene zulüm edeni, ezer geçerim

Ben senin yerinde olsam

Ufak ufak uzarım durmam

Pılımı pırtımı, toplar giderim

Bakmam gözyaşına, bakmam

Bi' dakika bile katlanmam

Sevene zulüm edeni, yakar geçerim

Sevene zulüm edeni, ezer geçerim

Sevene zulüm edeni yakar geçerim

Ajda Pekkan'ın hayat hikayesi

Ajda Pekkan ya da diğer adıyla Ayşe Ajda Pekkan birçok web sitesinde yazdığı gibi 12 Şubat 1946 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Babası donanma kuvvetinde binbaşı olan Pekkan, çocukluğunu Ankara Gölcük'te geçirmiştir. Burada Amerikan askerlerinin aileleri ile aynı ortamda büyüyen usta sanatçı, modern bir yaşam tarzında büyümüştür. Her ne kadar modern bir yaşam tarzında da büyüse ailesindeki bitip tükenmek bilmeyen sorunlar onun hayatını da etkilemiştir.

Henüz lise yıllarında müziğe ilgi duymaya başlayan Ajda Pekkan, kardeşinin de desteğiyle o dönem ünlü gece kulüplerinden biri olan Çatı'nın patronu İlham Gencer ile iletişime geçip seslendirdiği Il Cielo In Una Stanza şarkısı ile kendini kabul ettirmeyi başarmıştır.

O dönem yayın yapan Ses dergisinin açmış olduğu sinemaya yeni yüzleri dahil etmek için açılan yarışmaya katılan Ajda Pekkan kadınlar dalında birinci olarak sanat kariyerinde muazzam bir ivme kazandı.

Bu dönemden itibaren sayısız işe imza atan Ajda Pekkan, Türkiye'nin en önemli starlarından biri olmuştur. Yıllardır sahnelerde olan Ajda Pekkan, her daim genç durmasıyla da birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bilindiği üzere 1946 yılında doğan Ajda Pekkan'ın 75 yaşında olduğu sanılır. Fakat Ajda Pekkan gerçekte 75 yaşında değildir.

Bir programda Ajda Pekkan'ın1980 yılında Petrol şarkısıyla katıldığı Eurovision'a ithafen şu sözleri söyleyen Atilla Özdemiroğlu bize Ajda Pekkan'ın yaşı hakkında ipuçları vermektedir. Özdemiroğlu şunları demiştir: "Ajda Pekkan'a 1980 yılında, 41 yaşında Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıyorsun, '41 kere maşallah' dedim. Ajda duymasın yaşı da ortaya çıktı.”

Bu konuda Onur Akay ise Özdemiroğlu'nun bu ifadesi ve diğer dellileri eşliğinde Ajda Pekkan'ın bilindiğinden daha da yaşlı olduğunu söylemiştir. Onur Akay şu ifadelerde bulunmuştur:

“Ben Özdemiroğlu'nun bu açıklamasını 3 ayrı kaynaktan araştırdım. Benim de tanıdığım Ajda'nın bir doktoru bana, Ajda Pekkan'ın nüfus cüzdanını gördüğünü ve Ajda'nın 1939 doğumlu olduğunu söylemişti.

Yine ulaştığım Ajda'nın bir okul arkadaşı da 1939 doğumlu olduğunu söylemişti. Gazino dönemlerinde sahneye çıkan sanatçılar, zorunlu olarak mutlaka nüfus cüzdanları ile valiliğe gidip, sahneye çıkabilmek için izin belgesi alırlarmış ve gazinolar, kadrolarında çıkan sanatçıların izin belgesi dosyalarını oluştururmuş.

Ben, tesadüfen o yıllarda oluşturulmuş bazı izin belgesi dosyalarına da ulaştım ve Ajda Hanım'la birlikte birçok sanatçının nüfus cüzdanı bilgilerini, bu sefer kendi gözlerimle gördüm.

Ajda, bilindiği gibi 12 Şubat 1946 doğumlu yani 75 yaşında değil. Ajda Pekkan, 12 Şubat 1939 doğumlu yani tam 82 yaşındadır.''

Ajda Pekkan'ın albümleri

Ajda Pekkan (1968)

Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan (1969)

Ajda Pekkan Vol. III (1972)

Süperstar (1977)

Pour Lui (1978)

Süperstar II (1979)

Sen Mutlu Ol (1981)

Sevdim Seni (1982)

Süperstar III (1983)

Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra (1985)

Süperstar IV (1987)

Ajda 90 (1990)

Seni Seçtim (1991)

Ajda 93 (1993)

Ajda Pekkan (1996)

Cool Kadın (2006)

Aynen Öyle (2008)

Farkın Bu (2011)

Ajda Pekkan & Muazzez Abacı (2014)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.