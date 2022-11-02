Ajda Pekkan konseri iptal mi edildi? Kasım Ajda Pekkan konserleri neden iptal? Konserler ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Türk Pop müziğinin yaşlanmayan isimlerinden Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi. Sevenlerini üzen açıklama sonrası Ajda Pekkan'ın Kasım ayında yapılması planlanan konserlerin iptal edildiği duyuruldu.

Son zamanlarda sahne dansı ile adından söz ettiren Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi. Pop müziğinin efsane ismi evde geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası ameliyat altına alındı. Ajda Pekkan'ın konserleri konusunda da menajerinden açıklama geldi. Ajda Pekkan konseri iptal mi edildi? Kasım Ajda Pekkan konserleri neden iptal? Konserler ertelendi mi, ne zaman yapılacak? soruları ise pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Ajda Pekkan konseri iptal mi edildi?

Ajda Pekkan'ın yaşadığı talihsiz kaza sonucu ameliyata alındığı ve Kasım ayı boyunca planlanan tüm konserlerin iptal edildiği menajeri tara fından duyuruldu.

Kasım Ajda Pekkan konserleri neden iptal?

Ajda Pekkan evinde kayıp düştü. Bu düşme sonucu 76 yaşındaki şarkıcının kalça kemiğinde çatlama olduğu tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan şarkıcının konserleri iptal edildi.

Konserler ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Ajda Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış sanatçının on durumunu paylaştı. Arınmış açıklamasında "Bilgilendirme... Sn. AJDA PEKKAN'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, Kasım Ayı Konserlerimizi üzülerek İptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri" dedi. Ajda Pekkan geçtiğimiz yıl ise kireçlenme nedeniyle dizlerinden ameliyat olmuştu. . .