Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu? Ajda Pekkan estetik mi yaptırdı? Ajda Pekkan yüzüne ne yaptırdı? Ajda Pekkan kaç yaşında? soruları son günlerde oldukça fazla sorulmaya başlandı. Yıllara meydan okuyan şarkıcı Ajda Pekkan'dan gelen son fotoğraf herkesi şaşırttı. Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı ile birlikte fotoğraflanan Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı. 25 yaşında genç bir kız gibi görünen Ajda Pekkan hakkında estetik iddiaları da ortaya atıldı.

Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu? Ajda Pekkan estetik mi yaptırdı? Ajda Pekkan yüzüne ne yaptırdı? Ajda Pekkan kaç yaşında? soruları son günlerde oldukça fazla sorulmaya başlandı. Yıllara meydan okuyan şarkıcı Ajda Pekkan'dan gelen son fotoğraf herkesi şaşırttı. Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı ile birlikte fotoğraflanan Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı. 25 yaşında genç bir kız gibi görünen Ajda Pekkan hakkında estetik iddiaları da ortaya atıldı.

Şarkıcı Ajda Pekkan'dan gelen son görüntü magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Ajda Pekkan geçtiğimiz gün Bursa'da bir kutlama kapsamında sahneye çıktı. Ajda Pekkan'ı dinleyenler arasında ünlü oyuncu ve sunucu çift Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı. Ünlü çitin Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşması yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu?

Fotoğrafı görenler Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu, estetik mi yaptırdı? sorularını sormaya başladı. Ajda Pekkan'ın son görüntüsüne yorum üstüne yorum yapıldı. 'Süperstar'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafa yüzlerce yorum geldi. Ajda Pekkan'ın fotoğraf çekimi sırasında yüzüne iltre uyguladığı tahmin ediliyor.

Ajda Pekkan estetik mi yaptırdı?

Ajda Pekkan'dan gelen son fotoğraf üzerine şarkıcının estetik mi yaptırdığı tartışılmaya başlandı. Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı çifti Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Ajda Pekkan'ın Bodrum-Yalıkavak konserinde çekilen fotoğrafları da çok konuşulmuştu. Süperstar'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekmiş, sosyal medyada “75 değil 25 yaşında” yorumları yapılmıştı.

Ajda Pekkan kaç yaşında?

Ajda Pekkan 12 Şubat 1946 yılında dünyaya geledi. 2022 yılı itibari ile Ajda Pekkan 76 yaşındadır.