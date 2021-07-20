Ajda Pekkan gerçekte kaç yaşındadır?

Yılların eskitemediği usta sanatçı Ajda Pekkan’ın gerçek yaşı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Ajda Pekkan gerçekte kaç yaşında? Yılların sesini ve güzelliğini eskitemediği Ajda Pekkan aslında hangi yıl doğdu?

Türk pop müziğinin usta isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, sevilen şarkıları ile birçok hayranı tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Sanat kariyeri kadar yaşam hikayesi de oldukça dikkat çekilen Ajda Pekkan'ın, en çokta yaşı merak edilmektedir. Yıllar geçsede güzelliğinden bir şey kaybetmeyen ve her daim sahnelerde olan Ajda Pekkan, kaç yaşında olduğu tam olarak bilinmemektedir. Fakat ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akkay'ın Ajda Pekkan'ın bilinenin aksine gerçek yaşını açıklaması birçok kişi için sürpriz oldu. İşte tüm detayları ile Ajda Pekkan'ın gerçek yaşı…

Ajda Pekkan ya da diğer adıyla Ayşe Ajda Pekkan birçok web sitesinde yazdığı gibi 12 Şubat 1946 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Babası donanma kuvvetinde binbaşı olan Pekkan, çocukluğunu Ankara Gölcük'te geçirmiştir. Burada Amerikan askerlerinin aileleri ile aynı ortamda büyüyen usta sanatçı, modern bir yaşam tarzında büyümüştür. Her ne kadar modern bir yaşam tarzında da büyüse ailesindeki bitip tükenmek bilmeyen sorunlar onun hayatını da etkilemiştir.

Henüz lise yıllarında müziğe ilgi duymaya başlayan Ajda Pekkan, kardeşinin de desteğiyle o dönem ünlü gece kulüplerinden biri olan Çatı'nın patronu İlham Gencer ile iletişime geçip seslendirdiği Il Cielo In Una Stanza şarkısı ile kendini kabul ettirmeyi başarmıştır.

O dönem yayın yapan Ses dergisinin açmış olduğu sinemaya yeni yüzleri dahil etmek için açılan yarışmaya katılan Ajda Pekkan kadınlar dalında birinci olarak sanat kariyerinde muazzam bir ivme kazandı.

Bu dönemden itibaren sayısız işe imza atan Ajda Pekkan, Türkiye'nin en önemli starlarından biri olmuştur. Yıllardır sahnelerde olan Ajda Pekkan, her daim genç durmasıyla da birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bilindiği üzere 1946 yılında doğan Ajda Pekkan'ın 75 yaşında olduğu sanılır. Fakat Ajda Pekkan gerçekte 75 yaşında değildir.

Bir programda Ajda Pekkan'ın1980 yılında Petrol şarkısıyla katıldığı Eurovision'a ithafen şu sözleri söyleyen Atilla Özdemiroğlu bize Ajda Pekkan'ın yaşı hakkında ipuçları vermektedir. Özdemiroğlu şunları demiştir: "Ajda Pekkan'a 1980 yılında, 41 yaşında Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıyorsun, '41 kere maşallah' dedim. Ajda duymasın yaşı da ortaya çıktı.”

Bu konuda Onur Akay ise Özdemiroğlu'nun bu ifadesi ve diğer dellileri eşliğinde Ajda Pekkan'ın bilindiğinden daha da yaşlı olduğunu söylemiştir. Onur Akay şu ifadelerde bulunmuştur:

“Ben Özdemiroğlu'nun bu açıklamasını 3 ayrı kaynaktan araştırdım. Benim de tanıdığım Ajda'nın bir doktoru bana, Ajda Pekkan'ın nüfus cüzdanını gördüğünü ve Ajda'nın 1939 doğumlu olduğunu söylemişti.

Yine ulaştığım Ajda'nın bir okul arkadaşı da 1939 doğumlu olduğunu söylemişti. Gazino dönemlerinde sahneye çıkan sanatçılar, zorunlu olarak mutlaka nüfus cüzdanları ile valiliğe gidip, sahneye çıkabilmek için izin belgesi alırlarmış ve gazinolar, kadrolarında çıkan sanatçıların izin belgesi dosyalarını oluştururmuş.

Ben, tesadüfen o yıllarda oluşturulmuş bazı izin belgesi dosyalarına da ulaştım ve Ajda Hanım'la birlikte birçok sanatçının nüfus cüzdanı bilgilerini, bu sefer kendi gözlerimle gördüm.

Ajda, bilindiği gibi 12 Şubat 1946 doğumlu yani 75 yaşında değil. Ajda Pekkan, 12 Şubat 1939 doğumlu yani tam 82 yaşındadır.''

Ajda Pekkan'ın albümleri

Ajda Pekkan (1968)

Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan (1969)

Ajda Pekkan Vol. III (1972)

Süperstar (1977)

Pour Lui (1978)

Süperstar II (1979)

Sen Mutlu Ol (1981)

Sevdim Seni (1982)

Süperstar III (1983)

Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra (1985)

Süperstar IV (1987)

Ajda 90 (1990)

Seni Seçtim (1991)

Ajda 93 (1993)

Ajda Pekkan (1996)

Cool Kadın (2006)

Aynen Öyle (2008)

Farkın Bu (2011)

Ajda Pekkan & Muazzez Abacı (2014)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.