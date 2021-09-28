Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları | Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri?
Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları | Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş C Grubundaki ikinci maçında Hollanda'nın formda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Beşiktaş'a ekrandan destek vermek isteyen taraftaralar da maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ajax-Beşiktaş maçı Exxen platformundan ücretli olarak izlenebilecek. Ancak maç yayını çeşitli uydu kanalları üzerinden de izlenebilecek. İşte Ajax-Beşiktaş maçını yayınlaması beklenen uydu kanalları listesi...
2021-09-28 12:57:35
Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları | Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş C Grubundaki ikinci maçında Hollanda'nın formda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Beşiktaş'a ekrandan destek vermek isteyen taraftaralar da maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ajax-Beşiktaş maçı Exxen platformundan ücretli olarak izlenebilecek. Ancak maç yayını çeşitli uydu kanalları üzerinden de izlenebilecek. İşte Ajax-Beşiktaş maçını yayınlaması beklenen uydu kanalları listesi...
Beşiştaş Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. karşılaşmasına Ajx ile çıkıyor. C Grubu'nda sıfır puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş sahadan çıkaracağı puan ve puanlarla ülkeye avantajlı dönmek istiyor. Hollanda deplasmanında zorlu mücadele verecek olan Beşiktaş'a taraftaralar da ekran başından destel vermek istiyor. Ajax-Beşiktaş maçı Exxen Platformu üzerinden yayınlanıyor. Exxen Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi yayın haklarını satın aldı. Ancak değişik uydu kanalları üzerinden de maç yayını yapılıyor. Peki Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları hangisi? Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri?
Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları
Ajax deplasmanında puan arayacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Azerbaycan'ın CBC Sport kanalından yaınlanıyor. Azerbaycan kanalı CBC Sport Türkiye'nin önemli Avrupa maçlarını yayınlıyor.
Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri?
Ajax Beşiktaş maçı Avrupa uydu sistemi üzerinden bir çok kanalda yayınlanacaktır.
1- Paramount + USA
2- CBC sport hd
3- C More Streaming Sweeden
4- Livescore App
5- Bein Sports France 2 HD
6- SuperSport Maximo 1 HD
7- SuperSport Premier League HD
8- Viaplay Baltic HD
9- Haberpush HD
10- TV3 Sport Dansk HD
11- TV2 Play Norge
12- Viaplat Denmark HD
13- Btv aksiyon HD
14- BT Sport 1 HD
15- Arena sport 1 HD
Ajax-Beşiktaş maçını yayınlaması muhtemel olan kanallar
CBC Sport
SONY TEN 1
Sony LIV
SONY TEN 1 HD
BT Sport Live
BT Sport ESPN
NOW TV
SKY Go Italia
Sky Sport Football
Sky Calcio 3
K-SPORT 2
Tring Sport 2
Sky Sport UHD
Sky Sport 2/HD
Sky Go
MAX Sport 2
Planet Sport 2
TVPlay Sports
TVPlay SportsX
C More Suomi
Viasat Ultra HD
C More Sport 2
RMC Sport 2
RMC Sport en direct
662 Sports 2
602 HD Sports 2
SPOTV ON 2
K-SPORT 2
TVPlay SportsX
TVPlay Sports
ELTA Sports 1
B/R Live
TUDN USA
UniMás
TUDN en Vivo
Univision NOW
OLL.tv
Futbol 1.
Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıkacak olan Beşiktaş 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te Ajax deplasmanında olacak. Maçtan puan veya puanlarla dönmek isteyen Beşiktaş'ta tüm kozlar sahaya sürülecek.
Ajax-Beşiktaş maçı nerede?
Ajax-Beşiktaş Hollanda'da oynanacak. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele ExxenSpor'dan naklen yayınlanacak.
Ajax Muhtemel 11
PASVERR, MAZRAOUI, TIMBER, MARTINEZ, BLIND, GRAVENBERCH, ALVAREZ, ANTHONY, BERGHUIS, TADIS, HALLER
Beşiktaş muhtemel 11
ERSİN, ROSIER, SERDAR, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, SALİH, CAN, KENAN, OĞUZHAN, BATHSUAYI
Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar?
Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.
Sezonluk Paket (Reklamlı) aylık 34.80 TL
Sezonluk Paket (Reklamsız) aylık 44.80 TL
Aylık Paket (Reklamlı) 49.80 TL
Aylık Paket (Reklamsız) 59.80 TL
Exxen üyeleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izleyebilir mi?
Exxen üyesi olanlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izleyemez. Exxen üyelerinin ExxenSpor paketine sahip olmaları gerekiyor. Bunun için Hesap ve Ayarlar kısmına girip, mevcut pakete ExxenSpor Paketi'ni eklemenk yeterli. Bu paketi satın alırken, eski paket iptal edilip, kullanılmayan günlerin iadesi yapılacak. Alınan yeni paket ile hem mevcut içerikler izlenmeye devam edilecek, hem de UEFA maçları seyredilebielcek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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