Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları | Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş C Grubundaki ikinci maçında Hollanda'nın formda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Beşiktaş'a ekrandan destek vermek isteyen taraftaralar da maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ajax-Beşiktaş maçı Exxen platformundan ücretli olarak izlenebilecek. Ancak maç yayını çeşitli uydu kanalları üzerinden de izlenebilecek. İşte Ajax-Beşiktaş maçını yayınlaması beklenen uydu kanalları listesi...

Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları | Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş C Grubundaki ikinci maçında Hollanda'nın formda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Beşiktaş'a ekrandan destek vermek isteyen taraftaralar da maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ajax-Beşiktaş maçı Exxen platformundan ücretli olarak izlenebilecek. Ancak maç yayını çeşitli uydu kanalları üzerinden de izlenebilecek. İşte Ajax-Beşiktaş maçını yayınlaması beklenen uydu kanalları listesi...

Beşiştaş Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. karşılaşmasına Ajx ile çıkıyor. C Grubu'nda sıfır puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş sahadan çıkaracağı puan ve puanlarla ülkeye avantajlı dönmek istiyor. Hollanda deplasmanında zorlu mücadele verecek olan Beşiktaş'a taraftaralar da ekran başından destel vermek istiyor. Ajax-Beşiktaş maçı Exxen Platformu üzerinden yayınlanıyor. Exxen Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi yayın haklarını satın aldı. Ancak değişik uydu kanalları üzerinden de maç yayını yapılıyor. Peki Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları hangisi? Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri?

Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları

Ajax deplasmanında puan arayacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Azerbaycan'ın CBC Sport kanalından yaınlanıyor. Azerbaycan kanalı CBC Sport Türkiye'nin önemli Avrupa maçlarını yayınlıyor.

Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri?

Ajax Beşiktaş maçı Avrupa uydu sistemi üzerinden bir çok kanalda yayınlanacaktır.

1- Paramount + USA

2- CBC sport hd

3- C More Streaming Sweeden

4- Livescore App

5- Bein Sports France 2 HD

6- SuperSport Maximo 1 HD

7- SuperSport Premier League HD

8- Viaplay Baltic HD

9- Haberpush HD

10- TV3 Sport Dansk HD

11- TV2 Play Norge

12- Viaplat Denmark HD

13- Btv aksiyon HD

14- BT Sport 1 HD

15- Arena sport 1 HD

Ajax-Beşiktaş maçını yayınlaması muhtemel olan kanallar

CBC Sport

SONY TEN 1

Sony LIV

SONY TEN 1 HD

BT Sport Live

BT Sport ESPN

NOW TV

SKY Go Italia

Sky Sport Football

Sky Calcio 3

K-SPORT 2

Tring Sport 2

Sky Sport UHD

Sky Sport 2/HD

Sky Go

MAX Sport 2

Planet Sport 2

TVPlay Sports

TVPlay SportsX

C More Suomi

Viasat Ultra HD

C More Sport 2

RMC Sport 2

RMC Sport en direct

662 Sports 2

602 HD Sports 2

SPOTV ON 2

K-SPORT 2

TVPlay SportsX

TVPlay Sports

ELTA Sports 1

B/R Live

TUDN USA

UniMás

TUDN en Vivo

Univision NOW

OLL.tv

Futbol 1.

Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıkacak olan Beşiktaş 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te Ajax deplasmanında olacak. Maçtan puan veya puanlarla dönmek isteyen Beşiktaş'ta tüm kozlar sahaya sürülecek.

Ajax-Beşiktaş maçı nerede?

Ajax-Beşiktaş Hollanda'da oynanacak. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele ExxenSpor'dan naklen yayınlanacak.

Ajax Muhtemel 11

PASVERR, MAZRAOUI, TIMBER, MARTINEZ, BLIND, GRAVENBERCH, ALVAREZ, ANTHONY, BERGHUIS, TADIS, HALLER

Beşiktaş muhtemel 11

ERSİN, ROSIER, SERDAR, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, SALİH, CAN, KENAN, OĞUZHAN, BATHSUAYI

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Sezonluk Paket (Reklamlı) aylık 34.80 TL

Sezonluk Paket (Reklamsız) aylık 44.80 TL

Aylık Paket (Reklamlı) 49.80 TL

Aylık Paket (Reklamsız) 59.80 TL

Exxen üyeleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izleyebilir mi?

Exxen üyesi olanlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izleyemez. Exxen üyelerinin ExxenSpor paketine sahip olmaları gerekiyor. Bunun için Hesap ve Ayarlar kısmına girip, mevcut pakete ExxenSpor Paketi'ni eklemenk yeterli. Bu paketi satın alırken, eski paket iptal edilip, kullanılmayan günlerin iadesi yapılacak. Alınan yeni paket ile hem mevcut içerikler izlenmeye devam edilecek, hem de UEFA maçları seyredilebielcek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.