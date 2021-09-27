Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda? Ajax - Beşiktaş maçı şifreli mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ikinci maçında Hollanda'nın güçlü takımlarından Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadeleye galibiyet parolası ile çıkan Beşiktaş'ta tüm hazırlıklalar tamamladı. Takımlarının ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar da Ajax-Beşiktaş maçının ne zaman hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Beşiktaş-Ajax maçı şifreli mi verilecek?

Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda? Ajax - Beşiktaş maçı şifreli mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ikinci maçında Hollanda'nın güçlü takımlarından Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadeleye galibiyet parolası ile çıkan Beşiktaş'ta tüm hazırlıklalar tamamladı. Takımlarının ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar da Ajax-Beşiktaş maçının ne zaman hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Beşiktaş-Ajax maçı şifreli mi verilecek?

Beşiktaş ŞAmpiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinin 2. maçında Hollanda'nın foırmda ekibi Ajax ile karşılacak. Son günlerde iyi bir form yakalayan Ajax sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu zorlu mücadelede Beşiktaş sahadan puan yada puanlararla dönmenin hesabını yapıyor. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta oyuncular maç saatinin başlamasını bekliyor. Taraftarlar da ekran başında takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor. Peki Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda? Ajax - Beşiktaş maçı şifreli mi?

Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 8 Eylül 2021 Salı günü saat 19:45'te başlayacak. Maç Hollanda'da Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak.

Ajax - Beşiktaş maçı şifreli mi?

Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını ülkemizde 3 yıllığına Exxen Platformu satın aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ExxenSpor'da olacak. Dolayısıyla Beşiktaş'ın maçı şifresiz olarak yayınlanamayacak. Dev maç Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden izlenebilecek.

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar?

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,90TL,

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,90TL'dir

ExxenSpor SMS ile üyelik nasıl yapılır?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

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Ajax - Beşiktaş maçı hakemi kim?

Zorlu maçta Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Ajax muhtemel 11

Pasveer, Mazouri, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Tadic, Haller, Neres

Beşiktaş muhtemel 11

Ersin, Rosier, Serdar, Umut, N'Sakala, Josef, Kenan, Oğuzhan, Salih, Rıdvan, Batshuayi

Ajax - Beşiktaş maçı oranları nedir?

Ajax 1,06

Beraberlik 5,60

Beşiktaş 12,00

Kappel'den çok konuşulacak açıklama

Altay'ın kanat oyuncusu Leandro Kappel, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlılara şans tanımayan Kappel, Ajax'ın sahadan farklı ayrılacağını iddia etti. Kappel şunları söyledi: "Tüm şanslar Ajax'ın yanında. Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım. Hiç şans vermiyorum. Ajax Cambuur'u 9-0 yenmişti. Bence ona benzer bir maç olacak. Bize karşı oynadıkları bu Futbol ve takımla Amsterdam'a gelemezler. Beşiktaş Dortmund'a karşı 2-1 kaybetti. Beşiktaş zayıf bir takım değil fakat 13 oyuncunun problemi vardı. Yeni gelenler de hazır olmayacak. Stoperleri çok yavaş. Ajax için kolay maç."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.